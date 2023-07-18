Кристиан Хорнер: «Цель Риккардо – место в «Ред Булл» на 2025-й. «Альфа Таури» – шаг назад, чтобы сделать два шага вперед»

Кристиан Хорнер признал, что Даниэль Риккардо нацелен на место в «Ред Булл».

С Гран-при Венгрии Риккардо начнет выступать за «Альфа Таури» вместо де Вриса. Австралиец и до объявления об аренде в «Альфа Таури» заявлял, что хочет вернуться в «Ред Булл» – тогда руководитель команды сообщил, что «точно не планирует» такого.

Теперь же Хорнер рассуждает о данном варианте, но лишь с прицелом на сезон-2025 – в следующем году «Ред Булл» сохранит и .

«Я не узнавал в течение последних пары лет. Он пришел к нам и пилотировал на симуляторе после . Это была полная катастрофа: он приобрел все плохие привычки, когда работал с предыдущим инженером.

Постепенно мы от этого избавились, с каждой сессией он пилотировал все лучше и лучше. Мы видели, что его уверенность росла, и в какой-то момент он начал полностью соответствовать темпу наших основных пилотов.

Естественно, до тестов [«Пирелли» в Сильверстоуне] мы поговорили с Даниэлем, спросили: «Если все пройдет хорошо, захочешь ли ты выступать за «Альфа Таури», потому что с Ником дела идут не так, как мы надеялись? Ты примешь этот вызов?» И он [ответил]: «Да, конечно». Он был готов сделать шаг назад, чтобы совершить два шага вперед, если угодно.

Пока речь идет только об этом сезоне, нет никаких мыслей или ожиданий помимо этого. Мы отдали его в аренду «Альфа Таури» до конца года. Естественно, в следующем сезоне нашими пилотами снова будут Макс и Чеко. Но всегда приятно иметь талантливого гонщика в запасе.

Я считаю, Даниэль хочет уверенно претендовать на место в «Ред Булл» на 2025-й и рассматривает «Альфа Таури» в этом свете. Это его конечная цель. Мне кажется, выступления за «Альфа Таури» является для него лучшим способом заявить о себе с прицелом на сезон-2025», – сказал Хорнер в подкасте F1 Nation.

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