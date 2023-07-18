Кристиан Хорнер: «Цель Риккардо – место в «Ред Булл» на 2025-й. «Альфа Таури» – шаг назад, чтобы сделать два шага вперед»

Теги Гран-при Венгрии Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури тесты Формула-1 Сильверстоун Пирелли Гран-при Абу-Даби Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Ник де Врис Авто

Кристиан Хорнер признал, что Даниэль Риккардо нацелен на место в «Ред Булл».

С Гран-при Венгрии Риккардо начнет выступать за «Альфа Таури» вместо Ника де Вриса. Австралиец и до объявления об аренде в «Альфа Таури» заявлял, что хочет вернуться в «Ред Булл» – тогда руководитель команды сообщил, что «точно не планирует» такого.

Теперь же Хорнер рассуждает о данном варианте, но лишь с прицелом на сезон-2025 – в следующем году «Ред Булл» сохранит Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

«Я не узнавал Даниэля в течение последних пары лет. Он пришел к нам и пилотировал на симуляторе после Абу-Даби. Это была полная катастрофа: он приобрел все плохие привычки, когда работал с предыдущим инженером.

Постепенно мы от этого избавились, с каждой сессией он пилотировал все лучше и лучше. Мы видели, что его уверенность росла, и в какой-то момент он начал полностью соответствовать темпу наших основных пилотов.

Естественно, до тестов [«Пирелли» в Сильверстоуне] мы поговорили с Даниэлем, спросили: «Если все пройдет хорошо, захочешь ли ты выступать за «Альфа Таури», потому что с Ником дела идут не так, как мы надеялись? Ты примешь этот вызов?» И он [ответил]: «Да, конечно». Он был готов сделать шаг назад, чтобы совершить два шага вперед, если угодно.

Пока речь идет только об этом сезоне, нет никаких мыслей или ожиданий помимо этого. Мы отдали его в аренду «Альфа Таури» до конца года. Естественно, в следующем сезоне нашими пилотами снова будут Макс и Чеко. Но всегда приятно иметь талантливого гонщика в запасе.

Я считаю, Даниэль хочет уверенно претендовать на место в «Ред Булл» на 2025-й и рассматривает «Альфа Таури» в этом свете. Это его конечная цель. Мне кажется, выступления за «Альфа Таури» является для него лучшим способом заявить о себе с прицелом на сезон-2025», – сказал Хорнер в подкасте F1 Nation.

Даниэль Риккардо: «Возвращение в основу «Ред Булл» стало бы сказочным завершением карьеры»

Кристиан Хорнер: «Ред Булл» точно не планирует возвращение Риккардо»

Кристиан Хорнер: «На 7-м круге тестов Риккардо показал время для первого ряда, на 11-м Марко уволил де Вриса»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxxxim87
Началась свистопляска , Дэн видимо уже в этом году Переса подвинет , интересно , Перес пойдёт в Альфу ?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий