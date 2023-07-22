«Ф-1» повторила рекорд по плотности в топ-10 квалификации, установленный в 2003-м
Третий сегмент квалификации к Гран-при Венгрии вышел выдающимся с точки зрения статистики.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, завоевавший поул, на 0,577 секунды опередил гонщика «Хааса» Нико Хюлькенберга на десятой позиции. Это повторение самых плотных результатов в топ-10 квалификации в истории «Формулы-1».
Те же 0,577 секунды разделили Рубенса Баррикелло и Фернандо Алонсо на первом и десятом местах в квалификации к Гран-при Бразилии-2003. Алонсо стал участником исторического события и сегодня – пилот «Астон Мартин» прошел в третий сегмент и показал восьмой результат.
Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й
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2006 и физикелло уже 4 в чемпионате и это на третьей по скорости тачке....скилл решает)))
Но стоит ли так букварить?😉