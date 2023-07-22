«Ф-1» повторила рекорд по плотности в топ-10 квалификации, установленный в 2003-м

Третий сегмент квалификации к Гран-при Венгрии вышел выдающимся с точки зрения статистики.

Пилот « » , завоевавший поул, на 0,577 секунды опередил гонщика « » на десятой позиции. Это повторение самых плотных результатов в топ-10 квалификации в истории «Формулы-1».

Те же 0,577 секунды разделили Рубенса Баррикелло и на первом и десятом местах в квалификации к Гран-при Бразилии-2003. Алонсо стал участником исторического события и сегодня – пилот «Астон Мартин» прошел в третий сегмент и показал восьмой результат.

Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram