«Ф-1» повторила рекорд по плотности в топ-10 квалификации, установленный в 2003-м

Теги Гран-при Венгрии Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Рубенс Баррикелло Нико Хюлькенберг Формула-1 Мерседес Астон Мартин Хаас Авто

Третий сегмент квалификации к Гран-при Венгрии вышел выдающимся с точки зрения статистики.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, завоевавший поул, на 0,577 секунды опередил гонщика «Хааса» Нико Хюлькенберга на десятой позиции. Это повторение самых плотных результатов в топ-10 квалификации в истории «Формулы-1».

Те же 0,577 секунды разделили Рубенса Баррикелло и Фернандо Алонсо на первом и десятом местах в квалификации к Гран-при Бразилии-2003. Алонсо стал участником исторического события и сегодня – пилот «Астон Мартин» прошел в третий сегмент и показал восьмой результат.

Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

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6 комментариев

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Ответ Великий Алонсо
Алонсо целая эпоха! Все эти щенки Норрисы, Ферстаппены и Леклеры рядом не стояли. На протяжении уже 20 лет Фернандо Алонсо быстрейший гонщик планеты.
Целая эпоха доказательства везучести его в 2006 году, но так везти могло единожды, а дальше тотальное днищенство.
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Грегг
Корректно сравнивать не абсолютные значения, а относительные (отрыв отнесенный ко времени на круге).
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Женя Дерунов
Ответ Великий Алонсо
Никто и никогда кроме Алонсо не выигрывал чемпионаты на 3-й по скорости болиде в пелетоне, а теперь потеряйся.
на третьей ахаха а почему не на 4ой по скорости? 2005 год проблемы с движком у Макларена и физико, 5 место в чемпионате отстал на 4 очка от Шумахера на 3ем. Третья тачка по скорости)))
2006 и физикелло уже 4 в чемпионате и это на третьей по скорости тачке....скилл решает)))
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Забор Высоков
Ответ Грегг
Корректно сравнивать не абсолютные значения, а относительные (отрыв отнесенный ко времени на круге).
Да, согласен. Полсекунды на коротком круге Имолы, не тоже самое, что круг Нюрбургринга.
Но стоит ли так букварить?😉
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