Колесная база болидов «Ф-1» уменьшится на 30 см, количество передач – с 8 до 6 в 2026-м (AMuS)

Издание Auto Motor und Sport поделилось подробностями о моторном регламенте и регламенте шасси «Формулы-1» на сезон-2026.

Колесная база должна укоротиться на 30 см. Также ФИА намерена упростить коробки передач, снизив количество передач с восьми до шести.

Моторные правила уже утверждены, хотя руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер призывал внести правки. С возможностью редактирования регламента согласился и его коллега из « » Фредерик Вассер.

Вклад модуля MGU-K сегодня составляет 163 л.с., в 2026 году величина возрастет до 475 л.с. Из-за этого масса батареи увеличится примерно на 40 кг – до 190 кг. Тем не менее, главный моторист «Мерседеса» Хайвел Томас полагает, что развитие технологий, возможно, позволит сохранить размеры и массу батареи примерно теми же, что и сейчас.

Хорнер заявлял, что увеличение доли гибрида до 50 процентов приведет к радикальным решениям в плане шасси, в частности, к введению активной аэродинамики.

из конкурентов «Ред Булл» предполагает, что австрийцы хотели бы отложить введение нового моторного регламента.

«Ред Булл» предпочел бы продолжать с текущим регламентом как можно дольше. Я бы так поступил, если бы имел техническое превосходство «Ред Булл», – приводят журналисты слова источника.

AMuS считает, что активная аэродинамика нивелирует преимущества шасси «Ред Булл». Кроме этого, коллективу из Милтон-Кейнса как новому мотористу было бы удобнее работать с силовыми установками с низким вкладом гибрида.

В то же время технический директор «Ф-1» опровергает опасения руководителя «Ред Булл» и утверждает, что его соображения основаны на симуляциях девятимесячной давности:

«Сегодня мы продвинулись гораздо дальше, а в следующем году еще добьемся прогресса».

Симондс утверждает, что сейчас характеристики болида, на которые жаловался лидер команды , другие, а времена на круге схожи с нынешними.

Дополнительная рекуперация энергии на передней оси позволила бы сократить вместимость бака с 110 до 70 кг и, по словам Симондса, фактически устранила бы необходимость сжигать топливо для подзарядки батарей. Производители отказались от данной идеи, опасаясь « ».

В итоге бак будет вмещать 100 кг топлива, из которых 30 будет использоваться исключительно для генерации электрической энергии. Мощность двигателя внутреннего сгорания упадет с 760 до 545-570 л.с.

Кристиан Хорнер о моторном регламенте-2026: «Вольфф – клиент, «Ред Булл» сильно продвинулся и видит неизбежные ограничения»

Фредерик Вассер: «Не считаю, что сейчас уже слишком поздно менять моторный регламент-2026»