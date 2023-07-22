Гран-при Венгрии-2023. Онлайн квалификации. Албон, Цунода, Расселл, Магнуссен и Сарджент выбыли после 1-го сегмента

Теги результаты Гран-при Венгрии Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто

На трассе «Хунгароринг» стартовала квалификация к 11-му этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Венгрии.

За ходом сессии можно следить на странице онлайна:

Квалификация «Ф-1» в Венгрии – в новом формате. Команды в недоумении, фаворитов не видно

Хунгароринг, Модьород
22 июля 2023 года
Квалификация
1-й сегмент
 
1. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 1.18,143
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,175
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,217
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,250
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,297
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,321
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,434
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,437
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,552
10. Ландо Норрис («Макларен») +0,554
11. Пьер Гасли («Альпин») +0,600
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,632
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,639
14. Эстебан Окон («Альпин») +0,711
15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +0,763
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Алекс Албон («Уильямс») +0,774
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,776
18. Джордж Расселл («Мерседес») +0,884
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,063
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,105
 

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Мусалов
Рассел исполнил Переса и старый добрый удар кулаком по столу от Тото))
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mishakmv96
Рик сделал Цуноду с первой же попытки)
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женя Дерунов
какая же интересная квалификация, давно такого не видел, на каждом ГП нужен такой формат....нет. Что я сейчас посмотрел в первом сегменте?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jurgen Klinsmann
интрига дня: выйдет ли перез в к2?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Забор Высоков
Вроде договаривались не обгонять на разгонном в последнем сегменте!
Что это было?
Рассел, как глава пилотов, держал слово, а его уделали.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Birdman
Так вот в чем сила Альфа Ромео!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mishakmv96
Для Феррари самое сложное - преодолеть первый сегмент. На харде нет темпа
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Кто-то до сих пор от Австрии не отошел. Надоело уже это
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Ответ Rjcnbr
Джоу теневой фаворит чемпионата прямо сейчас
+++
Как Латифи в дождь, Чжоу король харда, видимо 😂
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Получается, уровень де Вриса был не самый высокий даже на уровне Юки, раз долго не гонявший Дэн пришел и сделал Юки сразу же
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
V3ttel
Смена регламента изменила квалификацию в лучшую сторону)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rjcnbr
Джоу теневой фаворит чемпионата прямо сейчас
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
V3ttel
Не совсем культурно, но сейчас у Переса то очочеко то сжалось после результата Риккардо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Мусалов
Австрия вернулась прям😂😐
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Жоржик, о май гад
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Дегтярёв
Дэн то прошел во второй сегмент, а Юки ноу
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Ответ Мария Голденштерн
Пока Риккардо ни чем не лучше Де Вриза. Шило на мыло поменяли. Мб ещё вкатится.
Сходу переиграл Цуноду)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
V3ttel
Ответ Женя Дерунов
какая же интересная квалификация, давно такого не видел, на каждом ГП нужен такой формат....нет. Что я сейчас посмотрел в первом сегменте?
Это тот случай, когда нет необходимости что-то беречь лол
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hypnotoad94
Рик будто и не уходил)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Мусалов
Засыпать все повороты гравием и Сайнс будет счастлив 🥳
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Ответ mishakmv96
Рик сделал Цуноду с первой же попытки)
что говорит о де Врисе с не самой хорошей стороны
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Scorpio
бгг, Джордж, как дела?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женя Дерунов
Ответ V3ttel
Это тот случай, когда нет необходимости что-то беречь лол
беречь что? хард? так можно вообще на дождевых и промежуточных ездить в квале. лол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самая быстрая булочка в мире
неплохая квала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Забор Высоков
Ответ Любезный Коссутий
а что за смена регламента? объясните, вкратце
Здесь: https://www.sports.ru/automoto/1115319320-kvalifikacziya-k-gran-pri-vengrii-projdet-v-osobom-formate.html?sl=1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий