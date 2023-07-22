Гран-при Венгрии-2023. Онлайн квалификации. Албон, Цунода, Расселл, Магнуссен и Сарджент выбыли после 1-го сегмента

На трассе «Хунгароринг» стартовала квалификация к 11-му этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Венгрии.

За ходом сессии можно следить на странице онлайна:

Квалификация «Ф-1» в Венгрии – в новом формате. Команды в недоумении, фаворитов не видно

Хунгароринг, Модьород

22 июля 2023 года

Квалификация

1-й сегмент

1. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 1.18,143

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,175

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,217

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,250

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,297

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,321

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,434

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,437

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,552

10. Ландо Норрис («Макларен») +0,554

11. Пьер Гасли («Альпин») +0,600

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,632

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,639

14. Эстебан Окон («Альпин») +0,711

15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +0,763

Выбыли после первого сегмента:

16. Алекс Албон («Уильямс») +0,774

17. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,776

18. Джордж Расселл («Мерседес») +0,884

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,063

20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,105

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