Гран-при Венгрии-2023. Онлайн квалификации. Албон, Цунода, Расселл, Магнуссен и Сарджент выбыли после 1-го сегмента
На трассе «Хунгароринг» стартовала квалификация к 11-му этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Венгрии.
За ходом сессии можно следить на странице онлайна:
Квалификация «Ф-1» в Венгрии – в новом формате. Команды в недоумении, фаворитов не видно
Хунгароринг, Модьород
22 июля 2023 года
Квалификация
1-й сегмент
1. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 1.18,143
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,175
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,217
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,250
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,297
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,321
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,434
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,437
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,552
10. Ландо Норрис («Макларен») +0,554
11. Пьер Гасли («Альпин») +0,600
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,632
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,639
14. Эстебан Окон («Альпин») +0,711
15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +0,763
Выбыли после первого сегмента:
16. Алекс Албон («Уильямс») +0,774
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,776
18. Джордж Расселл («Мерседес») +0,884
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,063
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,105
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Что это было?
Рассел, как глава пилотов, держал слово, а его уделали.
Как Латифи в дождь, Чжоу король харда, видимо 😂