  Серхио Перес: «Год перерыва – идеальный сценарий, я снова влюбился в «Ф-1». В «Ред Булл» начал терять мотивацию»
Серхио Перес: «Год перерыва – идеальный сценарий, я снова влюбился в «Ф-1». В «Ред Булл» начал терять мотивацию»

Перес признался, что ему был нужен отдых от «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Серхио Перес рассказал о перерыве в выступлениях и вновь обретенной любви к гонкам.

Мексиканец, проведший четыре года в «Ред Булл», будет представлять «Кадиллак» в 2026-м.

«В то время мне так не казалось [но мне был нужен перерыв]. Когда находишься внутри, то не думаешь об этом, потому что все твои мысли – о следующем годе, следующей гонке, следующем контракте. Ты действуешь словно на автомате.

Влюбился ли я снова в «Ф-1»? Да, определенно. Надо помнить, что последние шесть месяцев в «Ред Булл» оказались очень тяжелыми во всех отношениях. Я начал терять мотивацию к выступлениям в «Ф-1» и не мог позволить себе подобного, ведь этот спорт дал мне все. Когда я закончу карьеру, то хочу уйти с широкой улыбкой и большим уважением.

Первые месяцы получились отличными. Я осознал, что скучаю [по «Ф-1»], поскольку продолжал следить. А затем начались переговоры с «Кадиллаком», и я почувствовал, что еще не все сказал.

Ощущения прекрасные. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это идеальный сценарий: я смог взять год перерыва, посмотреть на все свежим взглядом.

Когда находишься в пузыре «Формулы-1» – ведь «Формула-1» является пузырем – пилоту приходится беспокоиться о множестве вещей. Ты постоянно недоволен, что не выжал дополнительные доли секунды, и забываешь, что главное – получать удовольствие. В конце концов, нам повезло заниматься любимым делом.

Для меня это стало самым большим уроком: нужно наслаждаться гонками. Мы так зациклены на соперничестве, на том, чтобы выдавать максимум, что забываем получать удовольствие», – заключил Чеко.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
