«Ф-1» представила аватары гонщиков в анимационном стиле для детской трансляции

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«Формула-1» показала мультяшные аватары гонщиков.

Аватары будут использоваться во время первой в истории трансляции для детей – она состоится в эти выходные в рамках Гран-при Венгрии.

«Ф-1» подготовила изображения всех 20 пилотов в анимационном стиле, в том числе новичка «Альфа Таури» Даниэля Риккардо.

«Ф-1» впервые проведет детскую трансляцию Гран-при. Изменения коснутся радиопереговоров, у гонщиков будут мультяшные аватары

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Изображения: соцсети «Формулы-1»

8 комментариев

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TravenS
Кринжатина что в детском варианте, что в обычном
+10
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+10
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Lestyv
Стилистика напомнила MTV-шный Пластилиновый звездный бой насмерть)))
+6
0
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Sosina Hyublya
Модельку для Риккардо успели сделать, фух
+3
0
+3
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Алексей Ко
Все одного роста
0
0
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Дмитрий Дудников
Магнуссен похож на мем «Гарольд, скрывающий боль». А Боттас - молодой Почтальон Печкин.
0
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mike I.
По мне так Алонсо хуже всех угадывается.
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Рнпрл Аари
Ответ mike I.
По мне так Алонсо хуже всех угадывается.
Та нее там то очевидно по бороде. А вот больше путают пилоты Альпин
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mike I.
Ответ Рнпрл Аари
Та нее там то очевидно по бороде. А вот больше путают пилоты Альпин
Я не пилотов одной команды сравниваю, а в целом - аватар на Алонсо меньше всех похож.
0
0
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