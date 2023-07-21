«Ф-1» представила аватары гонщиков в анимационном стиле для детской трансляции
«Формула-1» показала мультяшные аватары гонщиков.
Аватары будут использоваться во время первой в истории трансляции для детей – она состоится в эти выходные в рамках Гран-при Венгрии.
«Ф-1» подготовила изображения всех 20 пилотов в анимационном стиле, в том числе новичка «Альфа Таури» Даниэля Риккардо.
«Ф-1» впервые проведет детскую трансляцию Гран-при. Изменения коснутся радиопереговоров, у гонщиков будут мультяшные аватары
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Изображения: соцсети «Формулы-1»
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