3 команды «Ф-1» предположительно нарушили потолок расходов в 2022 году (It.motorsport)

Теги ФИА Ред Булл Стефано Доменикали Формула-1 регламент Авто

В ближайшие недели ФИА должна закончить анализ финансовых отчетов команд «Формулы-1» за 2022 год.

Как сообщает итальянская версия Motorsport.com, Федерация завершит разбор документов к концу июля. Утверждается, что существуют «вполне обоснованные сомнения» в том, что все коллективы действовали в рамках финансового регламента.

В 2021 году потолок расходов превысил «Ред Булл», который отделался денежным штрафом и ограничением на разработку аэродинамики. Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали призвал впредь выписывать нарушителям спортивные штрафы.

Предполагается, что в 2022-м лимит превысили три команды из десяти.

Стефано Доменикали: «Хотелось бы спортивного наказания за нарушение финансового регламента «Ф-1»

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1 комментарий

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Женёк Кропухинский
Астон Мартин, Мерседес, Макларен))
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