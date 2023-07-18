3 команды «Ф-1» предположительно нарушили потолок расходов в 2022 году (It.motorsport)

В ближайшие недели ФИА должна закончить анализ финансовых отчетов команд «Формулы-1» за 2022 год.

Как сообщает итальянская версия Motorsport.com, Федерация завершит разбор документов к концу июля. Утверждается, что существуют «вполне обоснованные сомнения» в том, что все коллективы действовали в рамках финансового регламента.

В 2021 году потолок расходов превысил «Ред Булл», который отделался денежным штрафом и ограничением на разработку аэродинамики. Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали призвал впредь выписывать нарушителям спортивные штрафы.

Предполагается, что в 2022-м лимит превысили три команды из десяти.

Стефано Доменикали: «Хотелось бы спортивного наказания за нарушение финансового регламента «Ф-1»

ФИА закрыла потенциальную лазейку в финансовом регламенте «Ф-1», которой могли пользоваться «Ред Булл», «Мерседес» и другие команды (Autosport)