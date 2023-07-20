Макс Ферстаппен открыт к переходу Риккардо в «Ред Булл»: «Я и не хотел, чтобы он уходил»

Теги возможные переходы Гран-при Венгрии Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Ник де Врис Авто

Макс Ферстаппен готов воссоединиться с Даниэлем Риккардо в «Ред Булл».

С Гран-при Венгрии Риккардо выступает за «Альфа Таури». Австралиец не скрывает своих амбиций по возвращению в старшую команду. Даниэль и Макс выступали за коллектив из Милтон-Кейнса в 2016-2018 годах, а сегодня напарником Ферстаппена является Серхио Перес.

«Я никогда и не хотел, чтобы он уходил. Мы очень хорошо ладим. Если Даниэль будет здорово выступать там, где он сейчас, то, конечно, появится шанс вернуться. Так что вопрос открыт», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Также нидерландец поделился мнением об уходе своего соотечественника Ника де Вриса из «Альфа Таури»:

«Здорово, что Даниэль вернулся на решетку и в нашу семью.

С другой стороны, мы с Ником хорошие друзья, и грустно, что он уходит. Но, к сожалению, так иногда работает этот мир.

Не думаю, что между пилотами есть какие-либо обиды. У Даниэля появился новый шанс, он совершил своего рода перезагрузку и, думаю, снова готов гоняться».

Кристиан Хорнер: «Цель Риккардо – место в «Ред Булл» на 2025-й. «Альфа Таури» – шаг назад, чтобы сделать два шага вперед»

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3 комментария

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FaithDevotion
Ответ Великий Алонсо
Вспоминаю как Рик въехал в жопу Максу на ГП Азербайджана, весело было 🤣
А мы вспоминаем, как две самых неприятных гниды отдали победу в сезоне Райкконену, ещё веселее было)
+3
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Великий Алонсо
Вспоминаю как Рик въехал в жопу Максу на ГП Азербайджана, весело было 🤣
+3
-2
+1
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