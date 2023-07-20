Макс Ферстаппен открыт к переходу Риккардо в «Ред Булл»: «Я и не хотел, чтобы он уходил»

Макс Ферстаппен готов воссоединиться с Даниэлем Риккардо в «Ред Булл».

С Гран-при Венгрии Риккардо выступает за «Альфа Таури». Австралиец не скрывает своих амбиций по возвращению в старшую команду. Даниэль и выступали за коллектив из Милтон-Кейнса в 2016-2018 годах, а сегодня напарником Ферстаппена является .

«Я никогда и не хотел, чтобы он уходил. Мы очень хорошо ладим. Если Даниэль будет здорово выступать там, где он сейчас, то, конечно, появится шанс вернуться. Так что вопрос открыт», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Также нидерландец поделился мнением об уходе своего соотечественника Ника де из «Альфа Таури»:

«Здорово, что Даниэль вернулся на решетку и в нашу семью.

С другой стороны, мы с Ником хорошие друзья, и грустно, что он уходит. Но, к сожалению, так иногда работает этот мир.

Не думаю, что между пилотами есть какие-либо обиды. У Даниэля появился новый шанс, он совершил своего рода перезагрузку и, думаю, снова готов гоняться».

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