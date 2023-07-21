Формула-2. Венгрия. Дуэн выиграл квалификацию, Мартен – 2-й, Вести – 3-й

Пилот «Виртуози» показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Венгрии.

Вторым воскресную гонку начнет пилот «АРТ» Виктор Мартен, уступивший Дуэну 0,052 секунды, лидер сезона Фредерик Вести (« ») стал третьим с отставанием в 0,091 секунды от Джека.

Преследователь Вести Тео Пуршер из «АРТ» выдал четвертый результат, пилот « » Аюму Иваса – шестой.

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