Формула-2. Венгрия. Дуэн выиграл квалификацию, Мартен – 2-й, Вести – 3-й
Пилот «Виртуози» Джек Дуэн показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Венгрии.
Вторым воскресную гонку начнет пилот «АРТ» Виктор Мартен, уступивший Дуэну 0,052 секунды, лидер сезона Фредерик Вести («Према») стал третьим с отставанием в 0,091 секунды от Джека.
Преследователь Вести Тео Пуршер из «АРТ» выдал четвертый результат, пилот «ДАМС» Аюму Иваса – шестой.
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