Нико Хюлькенберг о прогрессе: «Что ж, просто взялся за дело… и продолжил работать»

Хюлькенберг объяснил улучшение результатов в последних гонках.

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг поделился мнением о своем прогрессе на последних Гран-при.

Хюлькенберг уже четыре этапа подряд оказывается впереди напарника Габриэла Бортолето в квалификациях – начиная с Гран-при Сингапура. До этого бразилец семь уик-эндов подряд был быстрее немца по субботам.

«Что ж, я просто взялся за дело… и продолжил работать. Думаю, порой твои дела складываются позитивно или у тебя просто появляется позитивный импульс, а порой все происходит наоборот.

Очевидно, летом у меня был довольно трудный период. Мы просто продолжили упорно работать.

Мне кажется, мои ощущения от управления болидом немного улучшились после летнего перерыва. Вероятно, сейчас мы видим результаты всего этого процесса», – сказал Хюлькенберг.

