Дженсон Баттон о главных моментах карьеры: «Победа в картинге, первые подиум и победа в Гран-при и титулы в «Ф-1» и «Супер ГТ»

Баттон назвал главные моменты в карьере.

Чемпион «Ф-1» 2009 года Дженсон Баттон, объявивший в этом году о завершении карьеры пилота, поделился самыми яркими воспоминаниями о выступлениях в гонках.

«Победа в европейском чемпионате по картингу. В 2000-м, когда я получил место в «Уильямсе », я зашел в офис к Фрэнку [Уильямсу], и он сказал, что я стану пилотом «Ф-1». Было довольно круто.

Еще всегда здорово впервые оказаться на подиуме – со мной это случилось в 2004-м [на «Сепанге»]. Также первая победа в 2006-м [на Гран-при Венгрии] и, очевидно, чемпионский титул в 2009-м.

А еще победа в чемпионате «Супер ГТ » в 2018-м. Неважно, о какой серии идет речь: когда ты побеждаешь, испытываешь те же эмоции и адреналин. Это был довольно особенный титул», – сказал Баттон.

