Латифи приостановил гоночную карьеру и поступил в Лондонскую школу бизнеса

Бывший пилот «Формулы-1» Николас Латифи объявил о том, что делает перерыв в гоночной карьере.

28-летний канадец решил заняться образованием – с августа он начнет обучение в Лондонской школе бизнеса по программе MBA.

В письме своим фанатам Николас подробно рассказал о своем решении.

«Привет всем.

Я знаю, что в этом году молчал в соцсетях. Мне поступили многочисленные сообщения от людей со всего мира, которые меня поддерживают, с вопросами о том, что я делаю и какие у меня планы на будущее. Недавно у меня появились новости, которыми я бы хотел с вами поделиться.

В самом начале года я решил, что у меня не будет никаких гоночных планов на 2023 год. Безусловно, это странные ощущения, когда у тебя нет рутины, через которую проходил половину жизни. Естественно, я начал думать о том, чем займусь дальше, раз не сяду за руль, будет ли это связано с гонками или чем-то совершенно другим.

Я решил, что в ближайшем будущем хотел бы пойти другим путем. Мне всегда был интересен мир бизнеса, и я постоянно говорил, что учился бы в университете, если бы не стал гонщиком. Понимая, что я могу взять перерыв от гонок, я захотел получить степень MBA и сосредоточиться на том, что должно изменить следующую фазу моей жизни. Я всегда планировал получить MBA после гоночной карьеры, даже если бы мне было далеко за 30 или больше 40 лет.

В начале года я принял решение о MBA и начал уделять время изучению бизнес-школ, смотреть, какая из них подойдет, готовить документы, изучать GMAT (тест, который требуется в большинстве бизнес-школ). Это был непростой процесс, и он занял много месяцев! Любой, кто подавал документы в бизнес-школу, знает, как это трудно.

После путешествия длиной в пять месяцев я рад сообщить, что меня приняли в Лондонскую школу бизнеса на программу MBA, которую я начну в августе этого года.

Такое решение, похоже, удивит многих людей. Переход в другую гоночную категорию казался бы наиболее очевидным шагом. Тем не менее, я всегда понимал, что в какой-то момент наступит жизнь после гонок, и решил, что сейчас – хороший момент для того, чтобы к этому подготовиться.

Я не обязательно прощаюсь с гонками навсегда. Гонки были моей жизнью с 13 лет, и я по-прежнему отношусь с ним со страстью. В этом сезоне я не пропустил просмотра ни одной гонки «Ф-1»! Тем не менее, я почувствовал, что в нынешнем году наступил момент для того, чтобы исследовать другие пути.

Я с нетерпением жду следующего приключения и хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня по ходу карьеры. Надеюсь, поддержка продолжится, пока я уделяю время новой дороге», – написал Латифи.

Николас выступал за « » в 2020-2022 годах и заработал девять очков. Лучший результат пилота – седьмое место на -2021. Латифи – вице-чемпион «Формулы-2» сезона-2019.

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