Гасли и Окон сошли после аварии на первом круге Гран-при Венгрии

Гонщики «Альпин» и завершили двойным сходом.

В первом повороте французы поучаствовали в аварии. Пилот « » Чжоу Гуаньюй задел новичка « » Даниэля Риккардо, который, в свою очередь, вызвал столкновение между двумя напарниками по «Альпин».

Стюарды выписали Чжоу пятисекундный штраф.

Гасли и Окон доехали до боксов, но не смогли продолжить заезд из-за значительных повреждений.

Также двойным сходом «Альпин» завершила Гран-при Австралии.

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