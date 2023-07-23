Гасли и Окон сошли после аварии на первом круге Гран-при Венгрии
Гонщики «Альпин» Пьер Гасли и Эстебан Окон завершили Гран-при Венгрии двойным сходом.
В первом повороте французы поучаствовали в аварии. Пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй задел новичка «Альфа Таури» Даниэля Риккардо, который, в свою очередь, вызвал столкновение между двумя напарниками по «Альпин».
Стюарды выписали Чжоу пятисекундный штраф.
Гасли и Окон доехали до боксов, но не смогли продолжить заезд из-за значительных повреждений.
Также двойным сходом «Альпин» завершила Гран-при Австралии.
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