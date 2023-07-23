Гасли и Окон сошли после аварии на первом круге Гран-при Венгрии

Теги Гран-при Венгрии Гран-при Австралии Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Эстебан Окон Пьер Гасли Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Альпин Авто

Гонщики «Альпин» Пьер Гасли и Эстебан Окон завершили Гран-при Венгрии двойным сходом.

В первом повороте французы поучаствовали в аварии. Пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй задел новичка «Альфа Таури» Даниэля Риккардо, который, в свою очередь, вызвал столкновение между двумя напарниками по «Альпин».

Стюарды выписали Чжоу пятисекундный штраф.

Гасли и Окон доехали до боксов, но не смогли продолжить заезд из-за значительных повреждений.

Также двойным сходом «Альпин» завершила Гран-при Австралии.

За ходом гонки можно следить на странице нашего онлайна:

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8 комментариев

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ALMANAC
Ответ Kanan Jarrus
цирк дю солей
Ну в этом случае им реально не повезло. Китаец решил всех страйкануть после провального старта
+2
0
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ALMANAC
Ответ TravenS
Команда-катастрофа. Но смеются все почему-то над фурами, а этих обделяют вниманием
Ты гонку не смотришь, а только эти скрины?)
+3
-1
+2
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TravenS
Команда-катастрофа. Но смеются все почему-то над фурами, а этих обделяют вниманием
+3
-2
+1
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Антон
Батя вернулся
0
0
0
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