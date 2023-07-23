«Ред Булл» выиграл 12 Гран-при подряд и побил рекорд «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» завершил на первом месте.

Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» девятой в сезоне и 44-й в карьере.

«Ред Булл» оказался сильнейшим во всех гонках, начиная с Гран-при Франции-2022, кроме прошлогоднего этапа в . Таким образом, на счету «Ред Булл» 21 победа в 22 последних Гран-при: Ферстаппен поднимался на верхнюю ступень подиума 18 раз, его напарник – трижды.

Чемпионы мира выиграли все 11 гонок 2022 года. Триумф стал 12-м подряд для команды – серия без проигрышей началась на -Даби, заключительном этапе прошлого сезона.

Таким образом, «Ред Булл» побил рекорд «Ф-1», установленный в 1988 году: «Макларен» завоевал 11 побед подряд усилиями Айртона Сенны и Алена Проста.

Гран-при Венгрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Перес – 3-й

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