«Ред Булл» выиграл 12 Гран-при подряд и побил рекорд «Формулы-1»

Теги Айртон Сенна Ален Прост Гран-при Франции Гран-при Венгрии Гран-при Бразилии Макларен Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил Гран-при Венгрии на первом месте.

Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» девятой в сезоне и 44-й в карьере.

«Ред Булл» оказался сильнейшим во всех гонках, начиная с Гран-при Франции-2022, кроме прошлогоднего этапа в Бразилии. Таким образом, на счету «Ред Булл» 21 победа в 22 последних Гран-при: Ферстаппен поднимался на верхнюю ступень подиума 18 раз, его напарник Серхио Перес – трижды.

Чемпионы мира выиграли все 11 гонок 2022 года. Триумф стал 12-м подряд для команды – серия без проигрышей началась на Гран-при Абу-Даби, заключительном этапе прошлого сезона.

Таким образом, «Ред Булл» побил рекорд «Ф-1», установленный в 1988 году: «Макларен» завоевал 11 побед подряд усилиями Айртона Сенны и Алена Проста.

Гран-при Венгрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Перес – 3-й

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35 комментариев

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Ramil_27
И вновь, откуда такие безумные рейтинги, полные трибуны на каждом гран-при и уже три этапа в США?
Унылую эпоху Хэмилтона сменила ещё более унылая эпоха Макса
+31
-6
+25
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Ivan Balashov
Неожиданно. Думал, у Феррари Шумахера и Баррикелло в нулевых и не такие серии бывали.
+13
0
+13
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bilbiveter
Ответ NomerSports
Легко и не принужденно мы видим самую доминирующую машину . Интрига чтоли .
Мы семь лет видели доминирующий Мерседес, что такое интрига?
+22
-9
+13
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Rjcnbr
Ответ Ramil_27
И вновь, откуда такие безумные рейтинги, полные трибуны на каждом гран-при и уже три этапа в США? Унылую эпоху Хэмилтона сменила ещё более унылая эпоха Макса
Работа в медиа. Так-то сейчас по зрелищности формула 1 проигрывает даже любительскому турниру по кёрлингу Брянской области, будем честны
+11
-2
+9
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Женя Дерунов
Ответ bilbiveter
Мы семь лет видели доминирующий Мерседес, что такое интрига?
у Мерседеса одно время была интрига Хэмилтон - Росберг. В РБ такого точно недопустят.
+5
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+4
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alex1382
Ответ NomerSports
Легко и не принужденно мы видим самую доминирующую машину . Интрига чтоли .
по Пересу не видно, что это сама доминирующая машина
+8
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Мария Голденштерн
Маки поставили рекорд усилиями Проста и Сенны, а РБ считай поставил рекорд используя одного Максимку. Эра Максимки будет величайшей эрой в Ф1.
+5
-2
+3
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MrManchester
Ответ Ivan Balashov
Неожиданно. Думал, у Феррари Шумахера и Баррикелло в нулевых и не такие серии бывали.
Техника менее надёжная
+3
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+3
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NomerSports
Ответ bilbiveter
Мы семь лет видели доминирующий Мерседес, что такое интрига?
У Мерседеса есть рекорд ?
+2
0
+2
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NomerSports
Ответ alex1382
по Пересу не видно, что это сама доминирующая машина
Ну да сегодня он ехал на ведре и ему просто повезло , впрочем в логику на этом сайте никогда не могли .
+1
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Женя Дерунов
Ответ Ascari
О да, интрига тогда прям зашкаливала)): "Нико, нужно пропустить Льюиса. Да, мы понимаем, что вы боретесь за чемпионат."
ну хоть что-то было))) сейчас вообще даже намека на интригу не предвидится.
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Yury Sin
Ответ alex1382
по Пересу не видно, что это сама доминирующая машина
И о чем это говорит, Ыксперт? )
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Enchanter WIZZARD
Ответ Великий Алонсо
Не перестаю повторять, нормальная Ф1 закончилась в 2013, точка.
В 2010 тогда, 11-13 доминация Ред булла. Хотя 12 тоже была борьба интересная
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Женя Дерунов
Ответ Metalloid
Я же говорю, своим поведением, словами, ЧСВ, радужным шлемом и прочей показухой. Был великий Шуми и он недостоин встать с ним в один ряд. Макс же простой, свой, нормальный.
а когда Макс таранил и выдавливал соперников, то это нормально))) он свой после этого) ну ладно
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Yury Sin
Ответ varankin.andrew
Может просто не было такого доминирования?
Не-не, комментаторы на ветке ф1 спортса так не работают )
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うちはイタチ
Ответ varankin.andrew
Может просто не было такого доминирования?
ага)) превозмогали на третьем болиде пелотона по скорости))
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alex8895
Ответ Великий Алонсо
2013 так себе конечно был в плане интриги, но это был последний сезон с нормальным звуком, болиды не были размером с корабль, не было хало и прочей шняги.
Ну хало штука нужная. Авария Грожана в 2020 тому подтверждение.
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Великий Алонсо
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Нет, в 2012, потому что в 2013 Себ выиграл 9 подряд до конца сезона
2013 так себе конечно был в плане интриги, но это был последний сезон с нормальным звуком, болиды не были размером с корабль, не было хало и прочей шняги.
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Xy
Ответ Великий Алонсо
Не перестаю повторять, нормальная Ф1 закончилась в 2013, точка.
и не только F1 , спорт в целом.!
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sfairait
Ответ Великий Алонсо
Не перестаю повторять, нормальная Ф1 закончилась в 2013, точка.
Нормальная ф1 закончилась в сингапуре 2008)
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NomerSports
Ответ alex1382
а ты только по этой гонке рассуждаешь?
А нужно ее выкинуть из списка гонок ?
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alex1382
Ответ NomerSports
Ну да сегодня он ехал на ведре и ему просто повезло , впрочем в логику на этом сайте никогда не могли .
а ты только по этой гонке рассуждаешь?
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bilbiveter
Ответ Женя Дерунов
у Мерседеса одно время была интрига Хэмилтон - Росберг. В РБ такого точно недопустят.
Ну, посмотрим, за годы всё может случиться, другое дело, что пока вообще не видно никого, кто мог бы попасть в РБ и потягаться с Максом, в их молодежных командах нет на данный момент никого сверхбыстрого, а все сторонние топы заняты другими командами
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alex1382
юзер Yury Sin? чудила ты, если закрыл свои комменты от меня, какого х...ты мне чё то пытаешься сказать?
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Dagon Dagon
Вошли в историю!
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