Формула-2. Венгрия. Дуэн выиграл 2-ю гонку, Вести – 2-й, Мартен – 3-й

Пилот «Виртуози» выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Венгрии.

Дуэн стартовал с поула, отстоял лидерство на старте, оттянул пит-стоп, выехал из боксов со значительным преимуществом и сохранил отрыв в девять секунд на финише. Вторым стал лидер сезона Фредерик Вести из «Премы», опередивший в первом повороте Виктора Мартена – гонщик «АРТ» стал третьим и принес Академии « » двойной подиум. Четвертым финишировал пилот « » Аюму Иваса, избравший альтернативную стратегию и завершивший заезд на более мягких покрышках.

Конкурент Вести Тео Пуршер («АРТ») стартовал вместе со Фредериком со второго ряда, однако финишировал только шестым после потери времени в жесткой борьбе с напарником Мартеном. Один из лидеров чемпионата Оливер Бермэн («Према») остался без очков, закончив заезд 12-м.

Победа позволила Вести увеличить отрыв от Пуршера (153 очков против 142). В топ-5 входят Иваса (132), Мартен (105) и Дуэн (100), Бермэн опустился на шестую строчку (94).

Формула-2. Венгрия. Хаугер выиграл 1-ю гонку, Иваса и Бермэн на подиуме, лидеров сезона разделяет 1 очко

Формула-2. Венгрия. Дуэн выиграл квалификацию, Мартен – 2-й, Вести – 3-й

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