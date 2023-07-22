Фернандо Алонсо: «От перехода на новые шины «Пирелли» пострадали «Астон Мартин» и «Ред Булл»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что переход на новые шины «Пирелли» ударил по конкурентоспособности британской команды.
По мнению Алонсо, после того, как начиная с Гран-при Великобритании команды перешли на шины «Пирелли» обновленной конструкции, расстановка сил в пелотоне поменялась – и что сильнее всего смена шин ударила по «Астон Мартин» и «Ред Булл».
В квалификации к Гран-при Венгрии Алонсо показал лишь восьмое время.
«Мы оказались всего в 0,1 секунды от «Макларена», так что все не так плохо, как может показаться, если смотреть на результат. Но да, нам нужно прибавлять, в последних гонках мы вне всяких сомнений сделали шаг назад, в то время как все соперники сделали шаг вперед.
Кроме того, не случайно и то, что после того, как «Пирелли» привезли на «Сильверстоун» свои новые шины, некоторым командам стало труднее, а пара команд наоборот теперь очень довольны своими болидами.
Думаю, что от этих новых шин пострадали не только мы, но и «Ред Булл» – они делали дубли в каждой квалификации, в каждой гонке, а теперь они даже не на поуле.
Чеко Перес с трудом попадает в третий сегмент квалификации. На «Сильверстоуне», если я правильно помню, Макс в гонке опередил Ландо Норриса всего на три секунды. Так что да, я вижу, что после этапа на «Сильверстоуне» у нас возникают аномальные ситуации.
Я сужу и по времени на круге, и по ощущениям за рулем болида. С новыми шинами машина стала чувствоваться немного иначе. Но, как я уже сказал, порой тебе сложно сохранять нейтральную позицию.
Очевидно, что в сравнении с конкурентами мы не так сильно улучшили машину. Сейчас мы каждый четверг читаем о том, кто какие привозит новинки. Поэтому теперь легко проследить, какие команды привозят больше новинок.
Тем не менее, в прошлом пилоты «Ред Булл» были первыми и вторыми после каждой практики, квалификации и гонки, а в этот уик-энд они не выиграли вообще ни одной сессии. А в Сильверстоуне Макс обогнал Ландо всего на три секунды. Так что да, я думаю, что после этапа на «Сильверстоуне» команда «Ред Булл» явно потеряла в скорости, это факт», – рассказал Алонсо.
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1. Маки обрели скорость после обнов в Австрии до смены покрышек (в Британии, очевидно, уже лучше с ними разобрались + подходящие условия и трек);
2. РБ не делал никакие дубли уже давно - в последних 5-6 гонках газировки участвуют в гонках одним пилотом, Чеко просто уснул;
3. сам Астон начал сливаться по темпу также до смены покрышек.
Хотя, ясен пень, новая конструкция могла подойти одним и не подойти другим. В этом плане сразу вспоминается РБ 2013 и 9 побед подряд Феттеля. Так бывает, нет здесь никаких заговоров. Кому-то везет, кому-то нет
Гран При Испании: Чеко в квалификации 11, Мерседес отстал в гонке от Макса на 25 секунд.
Сильверстоун: Перес в квалификации 16, Мерседес отстал на 7 секунд, и то только из-за Пейскара.
Ну я не вижу какого-то значительно изменения в результатах.
А то что Астон не едет, так и обновлений нет. Скопировать - скопировали, а допилить уже не могут