Фернандо Алонсо: «От перехода на новые шины «Пирелли» пострадали «Астон Мартин» и «Ред Булл»

Пилот «Астон Мартин» считает, что переход на новые шины «Пирелли» ударил по конкурентоспособности британской команды.

По мнению Алонсо, после того, как начиная с Гран-при Великобритании команды перешли на шины «Пирелли» обновленной конструкции, расстановка сил в пелотоне поменялась – и что сильнее всего смена шин ударила по « » и «Ред Булл».

В квалификации к Гран-при Венгрии Алонсо показал лишь восьмое время.

«Мы оказались всего в 0,1 секунды от «Макларена», так что все не так плохо, как может показаться, если смотреть на результат. Но да, нам нужно прибавлять, в последних гонках мы вне всяких сомнений сделали шаг назад, в то время как все соперники сделали шаг вперед.

Кроме того, не случайно и то, что после того, как « » привезли на «Сильверстоун» свои новые шины, некоторым командам стало труднее, а пара команд наоборот теперь очень довольны своими болидами.

Думаю, что от этих новых шин пострадали не только мы, но и «Ред Булл» – они делали дубли в каждой квалификации, в каждой гонке, а теперь они даже не на поуле.

Чеко Перес с трудом попадает в третий сегмент квалификации. На «Сильверстоуне», если я правильно помню, Макс в гонке опередил Ландо Норриса всего на три секунды. Так что да, я вижу, что после этапа на «Сильверстоуне» у нас возникают аномальные ситуации.

Я сужу и по времени на круге, и по ощущениям за рулем болида. С новыми шинами машина стала чувствоваться немного иначе. Но, как я уже сказал, порой тебе сложно сохранять нейтральную позицию.

Очевидно, что в сравнении с конкурентами мы не так сильно улучшили машину. Сейчас мы каждый четверг читаем о том, кто какие привозит новинки. Поэтому теперь легко проследить, какие команды привозят больше новинок.

Тем не менее, в прошлом пилоты «Ред Булл» были первыми и вторыми после каждой практики, квалификации и гонки, а в этот уик-энд они не выиграли вообще ни одной сессии. А в Сильверстоуне Макс обогнал Ландо всего на три секунды. Так что да, я думаю, что после этапа на «Сильверстоуне» команда « » явно потеряла в скорости, это факт», – рассказал Алонсо.

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