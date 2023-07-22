Фернандо Алонсо: «От перехода на новые шины «Пирелли» пострадали «Астон Мартин» и «Ред Булл»

Теги Гран-при Венгрии Фернандо Алонсо Ред Булл Пирелли Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что переход на новые шины «Пирелли» ударил по конкурентоспособности британской команды.

По мнению Алонсо, после того, как начиная с Гран-при Великобритании команды перешли на шины «Пирелли» обновленной конструкции, расстановка сил в пелотоне поменялась – и что сильнее всего смена шин ударила по «Астон Мартин» и «Ред Булл».

В квалификации к Гран-при Венгрии Алонсо показал лишь восьмое время.

«Мы оказались всего в 0,1 секунды от «Макларена», так что все не так плохо, как может показаться, если смотреть на результат. Но да, нам нужно прибавлять, в последних гонках мы вне всяких сомнений сделали шаг назад, в то время как все соперники сделали шаг вперед.

Кроме того, не случайно и то, что после того, как «Пирелли» привезли на «Сильверстоун» свои новые шины, некоторым командам стало труднее, а пара команд наоборот теперь очень довольны своими болидами.

Думаю, что от этих новых шин пострадали не только мы, но и «Ред Булл» – они делали дубли в каждой квалификации, в каждой гонке, а теперь они даже не на поуле.

Чеко Перес с трудом попадает в третий сегмент квалификации. На «Сильверстоуне», если я правильно помню, Макс в гонке опередил Ландо Норриса всего на три секунды. Так что да, я вижу, что после этапа на «Сильверстоуне» у нас возникают аномальные ситуации.

Я сужу и по времени на круге, и по ощущениям за рулем болида. С новыми шинами машина стала чувствоваться немного иначе. Но, как я уже сказал, порой тебе сложно сохранять нейтральную позицию.

Очевидно, что в сравнении с конкурентами мы не так сильно улучшили машину. Сейчас мы каждый четверг читаем о том, кто какие привозит новинки. Поэтому теперь легко проследить, какие команды привозят больше новинок.

Тем не менее, в прошлом пилоты «Ред Булл» были первыми и вторыми после каждой практики, квалификации и гонки, а в этот уик-энд они не выиграли вообще ни одной сессии. А в Сильверстоуне Макс обогнал Ландо всего на три секунды. Так что да, я думаю, что после этапа на «Сильверстоуне» команда «Ред Булл» явно потеряла в скорости, это факт», – рассказал Алонсо.

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15 комментариев

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Мадина Уйгурова
Зато Мерседес поехал и Макларен. Совпадение? не думаю
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Alesha_451
Справедливости ради:
1. Маки обрели скорость после обнов в Австрии до смены покрышек (в Британии, очевидно, уже лучше с ними разобрались + подходящие условия и трек);
2. РБ не делал никакие дубли уже давно - в последних 5-6 гонках газировки участвуют в гонках одним пилотом, Чеко просто уснул;
3. сам Астон начал сливаться по темпу также до смены покрышек.
Хотя, ясен пень, новая конструкция могла подойти одним и не подойти другим. В этом плане сразу вспоминается РБ 2013 и 9 побед подряд Феттеля. Так бывает, нет здесь никаких заговоров. Кому-то везет, кому-то нет
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9f99s5s6fr
Алонсо привирает. Чеко задолго до Сильверстоуна перестал попадать в 3 сегмент.
Гран При Испании: Чеко в квалификации 11, Мерседес отстал в гонке от Макса на 25 секунд.
Сильверстоун: Перес в квалификации 16, Мерседес отстал на 7 секунд, и то только из-за Пейскара.
Ну я не вижу какого-то значительно изменения в результатах.
А то что Астон не едет, так и обновлений нет. Скопировать - скопировали, а допилить уже не могут
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Grigori86
Астон ещё в Канаде был второй машиной.
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xamer 9
Ответ Мадина Уйгурова
Зато Мерседес поехал и Макларен. Совпадение? не думаю
Все то прошла одна квала с новым регламентом, но уже и начались выводы, что все против РБ) давайте еще плотнее наденем шапочку из фольги, и представим, что во всем виноваты.. Альфа Ромеу! Где ж это видано, чтобы Ромеу на 5 и 7 месте квалифицировались)
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Luca di Montezemolo
Чика потерял скорость в квалах сразу после Баку, задолго до Сильвера, Мак да сильно прибавил но у них и обновок много, а не только новые шины. Астон еще в Австрии как то не впечатлял и там кстати уже Мак впереди был до новых шин. А вообще говорили что шины подойдут Астону и Феррари , и не подойдут Мерсу. Так что почему Астон так потерял скорость загадка, и было это еще в Австрии.
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Ононаоно
ФИАмафия долго посамовозить Ред Булл не дадут. Астон просто попали под удар.
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Grigori86
Еще в Австрии Алонсо был быстрее Мерседесов, а сегодня Хемилтон на поуле. Слишком всё смешалось. Обе АР быстрее Ало в квале.
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RusSt
По привычкена новых шинах едут мерсы)
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Andres Dandaras
А Феррари стали еще хуже . Трындец
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sir_shir
Новые покрышки Пирелек всегда исключительным образом подходят мерсовозам. Это уже аксиома!
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Дмитрий Воронцов
Алонсо был бы отличным болельщиком спартака) Всемирный заговор против него))
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LetTong
Ответ Мадина Уйгурова
Зато Мерседес поехал и Макларен. Совпадение? не думаю
Еще Уильямс
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