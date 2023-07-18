Хайме Альгерсуари: «Йос Ферстаппен насилием научил выигрывать Макса – варварский подход, счастья не было. Это исключение, подтверждающее правило»

Хайме Альгерсуари высказался о трудном детстве гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Испанский диджей и бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о методах воспитания отца Ферстаппена – , также выступавшего в чемпионате.

– Ферстаппен оказался под максимальным давлением с двух сторон – «Ред Булл» и своего требовательного отца. Такая фактически военная подготовка сделала его машиной для побед?

– Мы все в «Ред Булл» были как машины. Такую мы прошли школу. Ты либо побеждаешь, либо погибаешь. Мы все чувствовали чрезвычайное давление со стороны доктора Марко. Карлос [ ], , , я… Нам звонили и говорили: «Если не выиграешь следующую гонку, больше с нами не гоняешься». Если бы я не победил в британском чемпионате [«Формулы-3»] в 2008-м, то выпал бы из программы. Мы всегда находились на острие ножа.

– Ферстаппен здорово справился с этим давлением и давлением отца…

– Он исключение, подтверждающее правило. Его отец насилием научил его выигрывать гонки. Его так натренировали. Счастья не было. Его настолько довели до предела возможностей, что сделали из него идеального пилота.

– Что вы имеете в виду, когда говорите про насилие?

– То и имею. Это не фигура речи. Его отец использовал насилие, когда Макс не выигрывал в картинге. Это потрясающе: сегодня такой подход кажется дикостью, но так все и было. Я бы никогда не воспитывал так своего сына. Это варварский подход, но для них он сработал. Очень строгая система, выстроенная на дисциплине – « » понравилось.

– Вам удалось это наблюдать?

– Лично – нет. Я лишь однажды гонялся против него, на чемпионате мира по картингу во Франции. Я тогда уже был тест-пилотом «Пирелли». Даже в практике можно было легко увидеть, насколько он агрессивен. Он хотел не просто победить, а продемонстрировать, что он выше остальных. Такой настрой привил ему отец. Макс и его отец Йос ненавидят напарников, и так будет всегда. Он не хочет давать другому гонщику ни шанса. Ему недостаточно выиграть – он хочет унизить.

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