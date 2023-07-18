Хайме Альгерсуари: «Йос Ферстаппен насилием научил выигрывать Макса – варварский подход, счастья не было. Это исключение, подтверждающее правило»

Теги Ред Булл Себастьян Феттель Себастьян Буэми Пирелли картинг Карлос Сайнс Формула-1 Йос Ферстаппен Гельмут Марко Хайме Альгерсуари Формула-3 психология Макс Ферстаппен Авто

Хайме Альгерсуари высказался о трудном детстве гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Испанский диджей и бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о методах воспитания отца Ферстаппена – Йоса Ферстаппена, также выступавшего в чемпионате.

– Ферстаппен оказался под максимальным давлением с двух сторон – «Ред Булл» и своего требовательного отца. Такая фактически военная подготовка сделала его машиной для побед?

– Мы все в «Ред Булл» были как машины. Такую мы прошли школу. Ты либо побеждаешь, либо погибаешь. Мы все чувствовали чрезвычайное давление со стороны доктора Марко. Карлос [Сайнс], Феттель, Буэми, я… Нам звонили и говорили: «Если не выиграешь следующую гонку, больше с нами не гоняешься». Если бы я не победил в британском чемпионате [«Формулы-3»] в 2008-м, то выпал бы из программы. Мы всегда находились на острие ножа.

– Ферстаппен здорово справился с этим давлением и давлением отца…

– Он исключение, подтверждающее правило. Его отец насилием научил его выигрывать гонки. Его так натренировали. Счастья не было. Его настолько довели до предела возможностей, что сделали из него идеального пилота.

– Что вы имеете в виду, когда говорите про насилие?

– То и имею. Это не фигура речи. Его отец использовал насилие, когда Макс не выигрывал в картинге. Это потрясающе: сегодня такой подход кажется дикостью, но так все и было. Я бы никогда не воспитывал так своего сына. Это варварский подход, но для них он сработал. Очень строгая система, выстроенная на дисциплине – «Ред Булл» понравилось.

– Вам удалось это наблюдать?

– Лично – нет. Я лишь однажды гонялся против него, на чемпионате мира по картингу во Франции. Я тогда уже был тест-пилотом «Пирелли». Даже в практике можно было легко увидеть, насколько он агрессивен. Он хотел не просто победить, а продемонстрировать, что он выше остальных. Такой настрой привил ему отец. Макс и его отец Йос ненавидят напарников, и так будет всегда. Он не хочет давать другому гонщику ни шанса. Ему недостаточно выиграть – он хочет унизить.

«Будешь водить грузовик или автобус». Отец ментально уничтожал Ферстаппена в детстве, но сегодня Макс благодарен

Хайме Альгерсуари: «Мне до сих пор снятся сны с Марко, который отчитывает меня как ребенка. Я работал с несколькими психологами»

6 комментариев

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Великий Алонсо
Ответ Эльдар Батыр
Насилием это как по его мнению? Давал в рот если не выигрывал гонку? Или как это называется
Чего? Это твои личные воспоминания или что это за чушь вообще?
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hypnotoad94
Тут прав, на одного человека вроде Макса выходит с десяток-два-три поломанных людей, которым приходилось расти в подобных условиях.
+3
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petia.subbotin
Ответ Эльдар Батыр
Насилием это как по его мнению? Давал в рот если не выигрывал гонку? Или как это называется
По фрейду
+1
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Александр Деев
Удивительно на самом деле. Йос, который запомнится как напарник Шумахера, которого даже на подиуме не встретишь при победах Майкла, воспитал просто машину для побед. Лично мое мнение (лично мое, подчеркиваю) он реализовал в сыне то, к чему даже близко не был.
То, что Макс в самом расцвете сил уже говорит об уходе из Ф1 мне кажется тоже заслуга отца.
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mrMassi
Ответ Эльдар Батыр
Насилием это как по его мнению? Давал в рот если не выигрывал гонку? Или как это называется
Если что, чисто для вашего развития, насилие не только сексуальным бывает, это лишь отдельная его форма. Насилие - это применение физической силы или власти к кому либо, например, дать подзатыльник сыну, двинуть по голове - это физическое насилие. Следует отметить, что издевательства, постоянные оскорбления и тд являются формой психологического насилия, которое может травмировать психику.

Мало ли вы действительно не знаете, что означает слово насилие…
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