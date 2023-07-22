Нико Росберг: «Только Хэмилтон способен на такое. Последний круг – совершенство, искусство. Никто не смог бы проехать и на сотую быстрее»

Теги Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон Нико Росберг Формула-1 Мерседес Авто

Нико Росберг в восторге от поула своего экс-напарника и соперника Льюиса Хэмилтона..

Пилот «Мерседеса» стал лучшим по итогам Гран-при Венгрии, завоевав поул-позицию впервые с 2021 года.

«Он выдал все, что мог. Я был свидетелем особых моментов, его особых дней в прошлом. Сегодня один из таких.

[Последний] круг – можно сказать, совершенство, это искусство. Только Льюис Хэмилтон способен на такое в подобные дни. Никто не смог бы проехать и на сотую лучше. Просто потрясающе, супер», – заявил чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports.

Хэмилтон установил рекорд «Ф-1» по поулам на одном автодроме

Хэмилтон вырвал у Ферстаппена поул в Венгрии. Новый формат квалификации – 🔥

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faraon
Именно так, Льюс выжал все что можно и нельзя
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Забор Высоков
Ответ Зубы Дзюбы
Какой-то странный комментарий. Почему не смог бы?
Потому что, один опытный гонщик , считает , что другой опытнейший гонщик собрал идеальный круг, по идеальным траекториям и оставляя по сантиметру до края трассы
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Какой-то странный комментарий. Почему не смог бы?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
varankin.andrew
Старый Льюис, на ведре, раскатал молодняк на самовозах))Впечатляет. Это его трасса
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paninaro
Росберг дело говорит. Он 4 года с Льюисом выступал, три из них проиграл. Знает, что к чему. Это не Шумахера налегке унижать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sin
Ответ Зубы Дзюбы
Какой-то странный комментарий. Почему не смог бы?
Да потому, что если Льюис лучший то я Нико лучший из лучших. Так как в 2016 году, нагнул Льюиса в одну позу.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ Забор Высоков
Потому что, один опытный гонщик , считает , что другой опытнейший гонщик собрал идеальный круг, по идеальным траекториям и оставляя по сантиметру до края трассы
Выглядит больше как популистское заявление.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий