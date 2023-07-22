Нико Росберг: «Только Хэмилтон способен на такое. Последний круг – совершенство, искусство. Никто не смог бы проехать и на сотую быстрее»

Нико Росберг в восторге от поула своего экс-напарника и соперника Льюиса Хэмилтона..

Пилот « » стал лучшим по итогам , завоевав поул-позицию впервые с 2021 года.

«Он выдал все, что мог. Я был свидетелем особых моментов, его особых дней в прошлом. Сегодня один из таких.

[Последний] круг – можно сказать, совершенство, это искусство. Только Льюис Хэмилтон способен на такое в подобные дни. Никто не смог бы проехать и на сотую лучше. Просто потрясающе, супер», – заявил чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports.

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