«Феррари» оценили в $3,9 млрд, средняя стоимость команд «Ф-1» выросла на 276 процентов с 2019-го (Forbes)

Теги Феррари Макларен Ред Булл Уильямс Альфа Таури бизнес Формула-1 Мерседес Астон Мартин Хаас Альфа Ромео деньги Альпин Авто

Forbes опубликовал рейтинг стоимости команд «Формулы-1».

Первую строчку заняла «Феррари» – оценочная стоимость Скудерии приближается к отметке в четыре миллиарда долларов. Следом с незначительным отставанием расположился «Мерседес», а действующие чемпионы из «Ред Булл» заняли третье место.

Отмечается, что все команды «Ф-1» серьезно выросли в цене в последние годы. В частности, «Альпин» продала 24 процента акций исходя из стоимости команды примерно в 910 миллионов долларов. По информации Forbes, сделку согласовали восемь месяцев назад, а сегодня французский коллектив оценивают в 1,4 миллиарда.

Средняя стоимость команды «Ф-1» составляет 1,88 миллиарда, что на 276 процентов больше предыдущей оценки от 2019 года. В частности, «Феррари» выросла в цене на 189 процентов, «Мерседес» – на 274.

Рейтинг стоимости команд «Формулы-1» (Forbes)
 
1. «Феррари» – 3,9 миллиарда долларов
2. «Мерседес» – 3,8
3. «Ред Булл» – 2,6
4. «Макларен» – 2,2
5. «Альпин» – 1,4
6. «Астон Мартин» – 1,375
7. «Альфа Таури» – 1,125
8. «Альфа Ромео» – 0,9
9. «Хаас» – 0,78
10. «Уильямс» – 0,725
 

Сколько зарабатывают команды «Формулы-1»?

20 комментариев

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Agent Smith
Ф1 набрала популярность в США, иак что не удевительно.
+14
0
+14
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Алексей Степанюк
Ответ Николай Козлов
Ничего они не выросли, это деньги обесценились. Все состояния выросли с 2019 в 2+ раза, и если топ-богатеи имели в 2019 состояниями +-100 млрд $, то сейчас они имеют по 200 млрд, а те у кого жалкая 100-ка миллиардов туcят в конце топ 10. Спасибо напечатанным во время "пандемии" необеспеченным деньгам, которые по факту перешли на фондовые рынки и как следствие -в кошельки толстосумов.
ооооо такого бреда я давненько не читал))) постеснялись бы такую чушь писать
+12
0
+12
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Mr.Alien
Феррари бесценна
+11
0
+11
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Kappa Pride
Ответ Savardus
На одну Феррари можно купить 5 Уильямсов, 4 Альфа Ромео, 2,5 Астон Мартина, или 1.5 Ред Булла
1.5 ред булла за 500 рублей можно купить;)
+7
0
+7
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Light Yagami
А всего-то нужно было отстранить от власти старого маразматика. А ведь казалось, что без него всё развалится
+5
0
+5
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Atlichna
Либерти конечно крутые
+5
0
+5
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Jan Vorontsov
Ответ Николай Козлов
Ничего они не выросли, это деньги обесценились. Все состояния выросли с 2019 в 2+ раза, и если топ-богатеи имели в 2019 состояниями +-100 млрд $, то сейчас они имеют по 200 млрд, а те у кого жалкая 100-ка миллиардов туcят в конце топ 10. Спасибо напечатанным во время "пандемии" необеспеченным деньгам, которые по факту перешли на фондовые рынки и как следствие -в кошельки толстосумов.
Частично - да, инфляция доллара в 2022 была куда выше чем обычно, но всё равно суммарная инфляция с 2019 меньше 10%, это далеко не 276.
+4
0
+4
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АРХАТ
Самая дешёвая Вильямс - 2-я в истории команда по выигранным кубкам конструкторов.
+1
0
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Алексей Степанюк
А куда пропали эксперты, кто предрекал Либерти провал без "великого Берни Экклстоуна"?
+2
-2
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Geronimo Good
Stonks↑
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Savardus
На одну Феррари можно купить 5 Уильямсов, 4 Альфа Ромео, 2,5 Астон Мартина, или 1.5 Ред Булла
0
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White Pardus
Ответ АРХАТ
Самая дешёвая Вильямс - 2-я в истории команда по выигранным кубкам конструкторов.
это если считать по чистым годам) Например Маки пришли на 16 лет позже Красных, а Вилки ещё позже...
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АРХАТ
Ответ White Pardus
это если считать по чистым годам) Например Маки пришли на 16 лет позже Красных, а Вилки ещё позже...
Тут вопрос в том что в НФЛ, НБА, МЛБ и НХЛ - самые успешные клубы не обитают на дне Forbes.
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Николай Козлов
Ответ Алексей Степанюк
ооооо такого бреда я давненько не читал))) постеснялись бы такую чушь писать
Что я написал не так, умник? Вот поизучай, 2019 и 2023 годы:

https://www.forbes.ru/milliardery/487053-10-bogatejsih-ludej-mira-2023-rejting-forbes

https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/372967-10-bogateyshih-lyudey-mira-reyting-forbes
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Антон
Строллу ещё вкидывать и вкидывать
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Mortimer1
Ответ Алексей Степанюк
А куда пропали эксперты, кто предрекал Либерти провал без "великого Берни Экклстоуна"?
Справедливости ради во времена Берни и не было столько возможностей и инструментов для популяризации ф1
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Mortimer1
Ответ rdyabin@icloud.com
Да, а у нас зато ПАТРИОТИЗМ вырос на 700%, ну официально по крайней мере. А у загнивающего запада только деньги и прибыль на уме!
У вас это в украине, судя пому что твой каждый коммент про политоту
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