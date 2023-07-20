«Феррари» оценили в $3,9 млрд, средняя стоимость команд «Ф-1» выросла на 276 процентов с 2019-го (Forbes)

Forbes опубликовал рейтинг стоимости команд «Формулы-1».

Первую строчку заняла « » – оценочная стоимость Скудерии приближается к отметке в четыре миллиарда долларов. Следом с незначительным отставанием расположился «Мерседес», а действующие чемпионы из « » заняли третье место.

Отмечается, что все команды «Ф-1» серьезно выросли в цене в последние годы. В частности, «Альпин» продала 24 процента акций исходя из стоимости команды примерно в 910 миллионов долларов. По информации Forbes, сделку согласовали восемь месяцев назад, а сегодня французский коллектив оценивают в 1,4 миллиарда.

Средняя стоимость команды «Ф-1» составляет 1,88 миллиарда, что на 276 процентов больше предыдущей оценки от 2019 года. В частности, «Феррари» выросла в цене на 189 процентов, «Мерседес» – на 274.

Рейтинг стоимости команд «Формулы-1» (Forbes)

1. «Феррари» – 3,9 миллиарда долларов

2. «Мерседес» – 3,8

3. «Ред Булл» – 2,6

4. «Макларен» – 2,2

5. «Альпин» – 1,4

6. «Астон Мартин» – 1,375

7. «Альфа Таури» – 1,125

8. «Альфа Ромео» – 0,9

9. «Хаас» – 0,78

10. «Уильямс» – 0,725

Сколько зарабатывают команды «Формулы-1»?