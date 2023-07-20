«Феррари» оценили в $3,9 млрд, средняя стоимость команд «Ф-1» выросла на 276 процентов с 2019-го (Forbes)
Forbes опубликовал рейтинг стоимости команд «Формулы-1».
Первую строчку заняла «Феррари» – оценочная стоимость Скудерии приближается к отметке в четыре миллиарда долларов. Следом с незначительным отставанием расположился «Мерседес», а действующие чемпионы из «Ред Булл» заняли третье место.
Отмечается, что все команды «Ф-1» серьезно выросли в цене в последние годы. В частности, «Альпин» продала 24 процента акций исходя из стоимости команды примерно в 910 миллионов долларов. По информации Forbes, сделку согласовали восемь месяцев назад, а сегодня французский коллектив оценивают в 1,4 миллиарда.
Средняя стоимость команды «Ф-1» составляет 1,88 миллиарда, что на 276 процентов больше предыдущей оценки от 2019 года. В частности, «Феррари» выросла в цене на 189 процентов, «Мерседес» – на 274.
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