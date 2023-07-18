Кристиан Хорнер: «На 7-м круге тестов Риккардо показал время для первого ряда, на 11-м Марко уволил де Вриса»

Кристиан Хорнер рассказал, как происходила замена Ника де Вриса на Даниэля Риккардо.

Руководитель «Ред Булл» сообщил, что времена, показанные Риккардо на шинных тестах «Пирелли» в Сильверстоуне, настолько впечатлили его и советника , что звонок де Врису последовал спустя десяток кругов.

Риккардо занимал пост третьего пилота «Ред Булл», а с будет основным гонщиком « ».

«Мы всегда планировали провести эти тесты в . И [Риккардо] крайне впечатлил. Я держал в уме, что он не пилотировал эту машину, не садился за руль в последние семь месяцев. И на третьем или четвертом круге он был уже в секунде от того, что показывали наши гонщики.

Затем он провел настоящую попытку на сопоставимых шинах. Наверное, это было на седьмом круге дня, и результат позволил бы ему стартовать с первого ряда [на Гран-при Великобритании]. Даниэль невероятно впечатлил.

Я был очень рад, что он все еще способен работать на таком уровне. Когда я упомянул, что он стартовал бы с первого ряда, я увидел в его глазах чуть ли не облегчение – словно груз упал с его плеч. Он не сошел с ума, тот самый все еще здесь. Он очень впечатлил на длинных отрезках, и работа для «Пирелли» полностью себя оправдала.

Все произошло чуть быстрее, чем ожидалось, учитывая тот факт, что мы еще не завершили тесты. Гельмут поговорил с Ником как человек, который его нанял. Он позвонил Нику где-то на 11-м круге, думаю», – сказал Хорнер в подкасте F1 Nation.

Кристиан Хорнер: «Де Врис был почти как затычка. Смысл ждать, если Ника уволили бы все равно?»

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