Кристиан Хорнер: «На 7-м круге тестов Риккардо показал время для первого ряда, на 11-м Марко уволил де Вриса»

Теги Гран-при Венгрии Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури тесты Формула-1 Сильверстоун Пирелли Формула-1 Гельмут Марко Даниэль Риккардо Ник де Врис Авто

Кристиан Хорнер рассказал, как происходила замена Ника де Вриса на Даниэля Риккардо.

Руководитель «Ред Булл» сообщил, что времена, показанные Риккардо на шинных тестах «Пирелли» в Сильверстоуне, настолько впечатлили его и советника Гельмута Марко, что звонок де Врису последовал спустя десяток кругов.

Риккардо занимал пост третьего пилота «Ред Булл», а с Гран-при Венгрии будет основным гонщиком «Альфа Таури».

«Мы всегда планировали провести эти тесты в Сильверстоуне. И [Риккардо] крайне впечатлил. Я держал в уме, что он не пилотировал эту машину, не садился за руль в последние семь месяцев. И на третьем или четвертом круге он был уже в секунде от того, что показывали наши гонщики.

Затем он провел настоящую попытку на сопоставимых шинах. Наверное, это было на седьмом круге дня, и результат позволил бы ему стартовать с первого ряда [на Гран-при Великобритании]. Даниэль невероятно впечатлил.

Я был очень рад, что он все еще способен работать на таком уровне. Когда я упомянул, что он стартовал бы с первого ряда, я увидел в его глазах чуть ли не облегчение – словно груз упал с его плеч. Он не сошел с ума, тот самый Даниэль все еще здесь. Он очень впечатлил на длинных отрезках, и работа для «Пирелли» полностью себя оправдала.

Все произошло чуть быстрее, чем ожидалось, учитывая тот факт, что мы еще не завершили тесты. Гельмут поговорил с Ником как человек, который его нанял. Он позвонил Нику где-то на 11-м круге, думаю», – сказал Хорнер в подкасте F1 Nation.

Кристиан Хорнер: «Де Врис был почти как затычка. Смысл ждать, если Ника уволили бы все равно?»

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11 комментариев

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McLARENf1
Жаль Де Вриса, но Даниэль заслужил. Все по делу
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Максим Макеев
Марко «Венский душитель»
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Максим Макеев
Ответ Rodbert
Почему вы не уточняете, что тесты были за рулем РБ, а не АТ? А то складывается впечатление, что Дэн ведробожит на АТ, а это неправда.
потому что Ред Булл делает это с пристрелкой на 24 год
Если Дэн обгонит Цуноду подтвердив тем самым свою состоятельность окончательно то получит место с Максом
он идеально подходит и с точки зрения личных отношений с ним и с точки зрения медиа привлекательности
ну а то что Дэн потенциально побыстрее Переса РБ на этих тестах мог и увидеть
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Иван Алейников
Как все просто у них…
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Дмитрий Фурсов
Ответ McLARENf1
Жаль Де Вриса, но Даниэль заслужил. Все по делу
Я бы сказал наоборот - де Врис заслужил, за Дэна рад
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Mortimer1
Ответ Иван Алейников
Как все просто у них…
Тот из претендентов кто лучше себя показал получает возможность выступить. Действительно просто)
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Великий Алонсо
Дэн топ-гонщик, единственное, что очень нестабилен
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Ева без Адама
И что, Дэн полтора года будет ездить на ведре, мечтая об РБ, а в РБ на 2025 год возьмут молодого резвого (имярек)?
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Luca di Montezemolo
Вот так бывает, делаешь тысячи кругов на обычной машине и проигрываешь очень сильно напарнику, ничего не можешь и ничего не получается, а потом садишься в ньюивозку и через 7 кругов уже взлетаешь, я же говорил рик найдет скилл на ньюивозке, нечего было и уходить, тогда бы и не терял. Но на АТ всё может быть по другому, хотя в след году там будет тачка больше похожая на звездолёт, но будет ли там Рик...вопрос.
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