«Ф-1» впервые проведет детскую трансляцию Гран-при. Изменения коснутся радиопереговоров, у гонщиков будут мультяшные аватары

« » и Sky Group рассказали о том, как будет устроена детская трансляция , который состоится в ближайшие выходные, с 21 по 23 июля.

Эксперимент станет первым в истории «Ф-1» и автоспорта. Ведущими будут дети, вместе с которыми будут работать чемпион мира 2016 года , экс-гонщица « » (на британском Sky), пилотесса «Формулы-3» (на немецком Sky) и команды Sky Sports F1.

Трансляция будет включать в себя 3D-графику дополненной реальности, «учитывающие детскую специфику» радиопереговоры команд, технические пояснения, а также специальную графику и анимацию.

Кроме этого, «Ф-1» создала эксклюзивные мультяшные аватары всех 20 гонщиков, которые будут использоваться во время гонки.

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