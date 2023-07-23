Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Венгрии-2023

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Венгрии
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 281 очко
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 171
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 139
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 133
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 90
6. Карлос Сайнс («Феррари») – 87
7. Шарль Леклер («Феррари») – 80
8. Ландо Норрис («Макларен») – 60
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 45
10. Эстебан Окон («Альпин») – 31
11. Оскар Пиастри («Макларен») – 27
12. Пьер Гасли («Альпин») – 16
13. Алекс Албон («Уильямс») – 11
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 5
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
21. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 452 очка
2. «Мерседес» – 223
3. «Астон Мартин» – 184
4. «Феррари» – 167
5. «Макларен» – 87
6. «Альпин» – 47
7. «Уильямс» – 11
8. «Хаас» – 11
9. «Альфа Ромео» – 9
10. «Альфа Таури» – 2
 

Гран-при Венгрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Перес – 3-й

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30 комментариев

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Sergio19882007
Такими темпами Макларен сьест красных)
+18
-1
+17
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Armeec1991
Макларены прошли проверку совершенно непохожим на Сильверстоун Хунгарорингом, теперь можно уверенно ждать от них свершений и в Спа. На летнюю паузу они должны уходить в статусе второй по силе команды чемпионата
+10
-1
+9
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Grigpar
Ответ Великий Алонсо
Делаю скрин общего зачёта на память. Больше Алонсо на 3 месте в общем зачёте не будет в этом сезоне, спасибо бездарям из Астон Мартин
А причем тут они? Все претензии к производителю шин. Пускай вернут старые гонки на 3, поглядим где Мерседес и МакЛарен окажутся.
Неужели не ясно, что основной удар пришелся на 3 команды - Астон Мартин, Феррари и РБ.
Причем мы же такое не впервые видим. Когда Феррари боролись против Мерседеса, Пирелли уже затаскивали в чемпионат экспериментальные шины. Тут произошло тоже самое.
+9
-5
+4
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Alexey Hohlov
АМ, с такими Маками, может и на пятую строчку в кубке конструкторов упасть
+4
-1
+3
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Luca di Montezemolo
Пора копировальщикам из Астона еще кого нибудь прикупить желательно с чертежами читербулла, а то мощно сдулись после канады, а так скукота есть звездолёт, позади него далеко идет какая то возня то красненькие, то черные, то зеленые, теперь оранжевые.
+6
-3
+3
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ibra207
Ответ Sergio19882007
Такими темпами Макларен сьест красных)
Такими темпами они могут и всех остальных кроме РБ к концу сезона съесть
+3
-1
+2
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Rangawe
Ответ Сергей Богатырёв
Офигеть, камент Алонсо адекватней вашего) Астоны уже несколько гонок как просели безо всяких шин
А у Феррари и до этого с шинами полная беда была!
+2
0
+2
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benz
Феррари как всегда «красавчики».
При любой удобной ситуации сольют всем.
+3
-1
+2
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mikhuil
еще 5 гонок и Феррари будут 5)
+1
0
+1
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Barca10fan
ландо за первые восемь гонок- 12 очков, за последние три после обнов - 48...никогда такой жести не видел, может и видел но не помню)
+1
0
+1
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EAl
Норису надо брать 5 место в личке. Трое ближайших соперников уже не так уж и далеко от него. До хэмильтона и алонсо конечно пропасть пока. А пиастри надо обходить окона и строла.
+1
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Великий Алонсо
Ответ Grigpar
А причем тут они? Все претензии к производителю шин. Пускай вернут старые гонки на 3, поглядим где Мерседес и МакЛарен окажутся. Неужели не ясно, что основной удар пришелся на 3 команды - Астон Мартин, Феррари и РБ. Причем мы же такое не впервые видим. Когда Феррари боролись против Мерседеса, Пирелли уже затаскивали в чемпионат экспериментальные шины. Тут произошло тоже самое.
Причём тут шины? Это все мелочи, на РБ это никак не сказалось, или сказалось минимально. Феррари? Они быстрее, быстрее заметно. Все дело в гонке обновлений, которую Астон Мартин успешно слили в унитаз. Рассказы про шины это что-то из разряда "трасса не подходит" как например говорили в Австрии. Хрень это все, Ред Булл без проблем также доминирует.
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Великий Алонсо
Ответ Grigpar
Какие обновления тачку с 15-х мест в квале на 1-й ряд кидают?? Откуда и когда такое было? Какие Феррари стали быстрее, если они начали отставать от Мерседеса уже в Сильверстоуне. Какие образом на РБ это не повлияло, если соперники у них уже поулы забирают? Это сделал Мерс, но мог и МакЛарен.
Обыкновенные. В Австрии у Маков обновили только болид Норриса и он сразу же полетел, Пиастри глотал пыль в конце пелетона. Шины у них были ясно дело одинаковые. Как только обновили машину Пиастри к Сильверстоуну, то сразу поехал и он.
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Великий Алонсо
Ответ Grigpar
Какие обновления тачку с 15-х мест в квале на 1-й ряд кидают?? Откуда и когда такое было? Какие Феррари стали быстрее, если они начали отставать от Мерседеса уже в Сильверстоуне. Какие образом на РБ это не повлияло, если соперники у них уже поулы забирают? Это сделал Мерс, но мог и МакЛарен.
Поул разок и Алонсо в Монако едва не отобрал, квалификация это не гонка, в гонке как мы видим все осталось как прежде, Ферстаппен улетел в космос, шины здесь не причём
+1
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Сергей Богатырёв
Ответ Grigpar
А причем тут они? Все претензии к производителю шин. Пускай вернут старые гонки на 3, поглядим где Мерседес и МакЛарен окажутся. Неужели не ясно, что основной удар пришелся на 3 команды - Астон Мартин, Феррари и РБ. Причем мы же такое не впервые видим. Когда Феррари боролись против Мерседеса, Пирелли уже затаскивали в чемпионат экспериментальные шины. Тут произошло тоже самое.
Офигеть, камент Алонсо адекватней вашего) Астоны уже несколько гонок как просели безо всяких шин
+2
-1
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Grigpar
Такими темпами МакЛарен гонок так за 7-8 догонит Астонов.
В этом ГП в 10-ке все команды в целом встали как по ранжиру.
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artembabich666
Ответ torolen
Норрис доедет до третьего места в личном зачёте, МакЛарен - до 2-го в КК
Ну тут уже перегиб. Даже если у них действительно вторая машина чемпионата, Мерседес хватит запаса прочности.
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torolen
Ответ artembabich666
Ну тут уже перегиб. Даже если у них действительно вторая машина чемпионата, Мерседес хватит запаса прочности.
Посмотрим
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Gonshic
на следующем этапе Хэм заберет третье место в зачете
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Grigpar
Ответ Великий Алонсо
Поул разок и Алонсо в Монако едва не отобрал, квалификация это не гонка, в гонке как мы видим все осталось как прежде, Ферстаппен улетел в космос, шины здесь не причём
Послушай. Ты же прекрасно знаешь, что Монако - это отдельная трасса, причем подходящая Астонам. Венгрия такая же. И где результат в этот раз? Где результат Феррари? И в гонках к РБ тоже подбираются.

Да прям в трансляции Попов Алонсо комменитровал о том, что шины ударили по Астону больше всего.

Понятно, что и в обновлениях дело, но только они не способны принести такие результаты. Такое отыгрывается сезонами, а не за пару гонок. Мы же прекрасно знаем, что 1-ю половину Мерседес и та же Феррари страдали от перегрева и деградации. Ну вот обновленные усиленные шины решили проблему. Расстановка и поменялась.
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Великий Алонсо
Ответ Grigpar
Послушай. Ты же прекрасно знаешь, что Монако - это отдельная трасса, причем подходящая Астонам. Венгрия такая же. И где результат в этот раз? Где результат Феррари? И в гонках к РБ тоже подбираются. Да прям в трансляции Попов Алонсо комменитровал о том, что шины ударили по Астону больше всего. Понятно, что и в обновлениях дело, но только они не способны принести такие результаты. Такое отыгрывается сезонами, а не за пару гонок. Мы же прекрасно знаем, что 1-ю половину Мерседес и та же Феррари страдали от перегрева и деградации. Ну вот обновленные усиленные шины решили проблему. Расстановка и поменялась.
Как ты объяснишь поочерёдный скачок в результатах Макларена? В Австрии только на болиде Норриса обновление было, он сразу полетел, Пиастри был в заднице. Нет, в случае с Маками именно обновления так подействовали
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Grigpar
Ответ Великий Алонсо
Как ты объяснишь поочерёдный скачок в результатах Макларена? В Австрии только на болиде Норриса обновление было, он сразу полетел, Пиастри был в заднице. Нет, в случае с Маками именно обновления так подействовали
Ну опять же, все в совокупности. Без новых шин они бы тоже подействовали, но не так критично.
Тут дело в собственном темпе Астон Мартина. Дело не в других, а в том, что они потеряли свой темп относительно того же РБ, который также по чуть-чуть проседает относительно конкурентов, причем и в квале, и в гонке. В той же Канаде, Австрии, Сильверстоуне были не такие дичайшие отрывы.
МакЛарен прибавили, как и Мерседес, а куда делся темп Астона тогда?? Они относительно себя самих же вдруг почему так плохо ехать стали? У них уровень чуть ли не Вилок, Альпин, Альфа Ромео и Хааса (в квалах), а за частую и хуже. Те днари тоже семимильными шагами отыгрываться стали? И только относительно Астонов что ли? Что за чудеса?

Я считаю, что шины - это 60% причин как минимум. Они добились значительно усиления каркаса, об этом говорил сам Изола. Ты видел, что в Сильвере было?? Там потребление резины огромное, но софт больше половины гонки у Рассела держался. Это как? Откуда, если раньше на нем 10 кругов нормально отъездить и то проблема была.
Шины всегда были в гонках одним из ключевых факторов. Перегрел их чуток, как это было у Мерса и Феррари, и считай ГГ, темп поплыл.
Ты вспомни как проходили предыдущие гонки. Даже там, где было жарко, Астоны далеко не всегда были впереди Мерса и Феррари изначально, т.к. их темп был выше. Но они не могли его долго держать. Алонсо догонял конкурентов и проходил их непосредственно на трассе. Он не был впереди них изначально. Ну и конечно нужно учитывать разницу подходящих или не подходящих трасс.

Венгрия сейчас должна была быть показательной. Алонсо и все руководство команды говорили, что трасса их. Я например тоже. Ведь если не эта, то какая тогда вообще. Возлагали на нее большие надежды. Итог - реальная 5-я команда чемпионата без шансов подобраться к соперникам. Темп был только, что бы отставать.
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Сергей Богатырёв
Ответ Luca di Montezemolo
Пора копировальщикам из Астона еще кого нибудь прикупить желательно с чертежами читербулла, а то мощно сдулись после канады, а так скукота есть звездолёт, позади него далеко идет какая то возня то красненькие, то черные, то зеленые, теперь оранжевые.
Им тогда раз в полгода покупать кого-то из РБ придётся
0
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Luca di Montezemolo
Ответ Сергей Богатырёв
Им тогда раз в полгода покупать кого-то из РБ придётся
По другому они не могут видимо .
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