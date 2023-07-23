Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Венгрии-2023
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Венгрии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 281 очко
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 171
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 139
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 133
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 90
6. Карлос Сайнс («Феррари») – 87
7. Шарль Леклер («Феррари») – 80
8. Ландо Норрис («Макларен») – 60
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 45
10. Эстебан Окон («Альпин») – 31
11. Оскар Пиастри («Макларен») – 27
12. Пьер Гасли («Альпин») – 16
13. Алекс Албон («Уильямс») – 11
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 5
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
21. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 452 очка
2. «Мерседес» – 223
3. «Астон Мартин» – 184
4. «Феррари» – 167
5. «Макларен» – 87
6. «Альпин» – 47
7. «Уильямс» – 11
8. «Хаас» – 11
9. «Альфа Ромео» – 9
10. «Альфа Таури» – 2
Гран-при Венгрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Перес – 3-й
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Неужели не ясно, что основной удар пришелся на 3 команды - Астон Мартин, Феррари и РБ.
Причем мы же такое не впервые видим. Когда Феррари боролись против Мерседеса, Пирелли уже затаскивали в чемпионат экспериментальные шины. Тут произошло тоже самое.
При любой удобной ситуации сольют всем.
В этом ГП в 10-ке все команды в целом встали как по ранжиру.
Да прям в трансляции Попов Алонсо комменитровал о том, что шины ударили по Астону больше всего.
Понятно, что и в обновлениях дело, но только они не способны принести такие результаты. Такое отыгрывается сезонами, а не за пару гонок. Мы же прекрасно знаем, что 1-ю половину Мерседес и та же Феррари страдали от перегрева и деградации. Ну вот обновленные усиленные шины решили проблему. Расстановка и поменялась.
Тут дело в собственном темпе Астон Мартина. Дело не в других, а в том, что они потеряли свой темп относительно того же РБ, который также по чуть-чуть проседает относительно конкурентов, причем и в квале, и в гонке. В той же Канаде, Австрии, Сильверстоуне были не такие дичайшие отрывы.
МакЛарен прибавили, как и Мерседес, а куда делся темп Астона тогда?? Они относительно себя самих же вдруг почему так плохо ехать стали? У них уровень чуть ли не Вилок, Альпин, Альфа Ромео и Хааса (в квалах), а за частую и хуже. Те днари тоже семимильными шагами отыгрываться стали? И только относительно Астонов что ли? Что за чудеса?
Я считаю, что шины - это 60% причин как минимум. Они добились значительно усиления каркаса, об этом говорил сам Изола. Ты видел, что в Сильвере было?? Там потребление резины огромное, но софт больше половины гонки у Рассела держался. Это как? Откуда, если раньше на нем 10 кругов нормально отъездить и то проблема была.
Шины всегда были в гонках одним из ключевых факторов. Перегрел их чуток, как это было у Мерса и Феррари, и считай ГГ, темп поплыл.
Ты вспомни как проходили предыдущие гонки. Даже там, где было жарко, Астоны далеко не всегда были впереди Мерса и Феррари изначально, т.к. их темп был выше. Но они не могли его долго держать. Алонсо догонял конкурентов и проходил их непосредственно на трассе. Он не был впереди них изначально. Ну и конечно нужно учитывать разницу подходящих или не подходящих трасс.
Венгрия сейчас должна была быть показательной. Алонсо и все руководство команды говорили, что трасса их. Я например тоже. Ведь если не эта, то какая тогда вообще. Возлагали на нее большие надежды. Итог - реальная 5-я команда чемпионата без шансов подобраться к соперникам. Темп был только, что бы отставать.