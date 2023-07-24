Ландо Норрис о том, что разбил трофей: «Проблема Ферстаппена, не моя. Макс поставил его слишком близко к краю»

Теги Гран-при Венгрии Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Ландо Норрис прокомментировал поломку трофея Макса Ферстаппена за 40 000 евро.

Гонщик «Макларена» завершил Гран-при Венгрии на втором месте, его друг из «Ред Булл» выиграл гонку. Ваза, которой наградили Ферстаппена, упала и разбилась после того, как Норрис ударил бутылкой шампанского о подиум.

Кубок изготовлен из фарфора и расписан вручную, его стоимость составляет около 40 000 евро.

«Макс просто поставил его слишком близко к краю. Ну, и он упал. Не моя проблема. Его!» – сказал Ландо.

«Макларен» в соцсетях извинился перед Ферстаппеном.

«Нам очень, очень жаль… 🫣», – написала команда в соцсетях, тегнув «Ред Булл» и Ферстаппена.

Двукратный чемпион мира также выложил пост о ситуации с подписью «Спасибо, Ландо 🏆😉».

«Рекорд побит ✅ Трофей побит 🫣», – гласит запись в соцсетях «Ред Булл».

Норрис разбил кубок Ферстаппена за победу на Гран-при! Вдарил рядом бутылкой шампанского

5 комментариев

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Ascari
Ну и правильно, что все с юмором отнеслись к этой ситуации)) кубок и кубок, разбитый даже ценнее будет, так как точно "неповторимый эксклюзив"!!))

Вот Рон Деннис устроил бы истерику из-за разбитого кубка))
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RusSt
Это все психологические игры со стороны Ландо начались))
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Максим Макеев
«О наслажденье - скользить по краю.
Замрите, ангелы, смотрите - я играю.
Разбор грехов моих оставьте до поры.
Вы оцените красоту игры»
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5hxrb7mywu
Разбил ему фарт и забрал его силу себе Миклухо Норрис
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