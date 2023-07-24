Ландо Норрис о том, что разбил трофей: «Проблема Ферстаппена, не моя. Макс поставил его слишком близко к краю»

Ландо Норрис прокомментировал поломку трофея Макса Ферстаппена за 40 000 евро.

Гонщик « » завершил на втором месте, его друг из «Ред Булл» выиграл гонку. Ваза, которой наградили Ферстаппена, упала и разбилась после того, как Норрис ударил бутылкой шампанского о подиум.

Кубок изготовлен из фарфора и расписан вручную, его стоимость составляет около 40 000 евро.

« просто поставил его слишком близко к краю. Ну, и он упал. Не моя проблема. Его!» – сказал .

«Макларен» в соцсетях извинился перед Ферстаппеном.

«Нам очень, очень жаль… 🫣», – написала команда в соцсетях, тегнув «Ред Булл» и Ферстаппена.

Двукратный чемпион мира также выложил пост о ситуации с подписью «Спасибо, Ландо 🏆😉».

«Рекорд побит ✅ Трофей побит 🫣», – гласит запись в соцсетях « ».

Норрис разбил кубок Ферстаппена за победу на Гран-при! Вдарил рядом бутылкой шампанского