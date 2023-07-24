Ландо Норрис о том, что разбил трофей: «Проблема Ферстаппена, не моя. Макс поставил его слишком близко к краю»
Ландо Норрис прокомментировал поломку трофея Макса Ферстаппена за 40 000 евро.
Гонщик «Макларена» завершил Гран-при Венгрии на втором месте, его друг из «Ред Булл» выиграл гонку. Ваза, которой наградили Ферстаппена, упала и разбилась после того, как Норрис ударил бутылкой шампанского о подиум.
Кубок изготовлен из фарфора и расписан вручную, его стоимость составляет около 40 000 евро.
«Макс просто поставил его слишком близко к краю. Ну, и он упал. Не моя проблема. Его!» – сказал Ландо.
«Макларен» в соцсетях извинился перед Ферстаппеном.
«Нам очень, очень жаль… 🫣», – написала команда в соцсетях, тегнув «Ред Булл» и Ферстаппена.
Двукратный чемпион мира также выложил пост о ситуации с подписью «Спасибо, Ландо 🏆😉».
«Рекорд побит ✅ Трофей побит 🫣», – гласит запись в соцсетях «Ред Булл».
Норрис разбил кубок Ферстаппена за победу на Гран-при! Вдарил рядом бутылкой шампанского
Вот Рон Деннис устроил бы истерику из-за разбитого кубка))
Замрите, ангелы, смотрите - я играю.
Разбор грехов моих оставьте до поры.
Вы оцените красоту игры»