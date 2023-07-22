Формула-2. Венгрия. Хаугер выиграл 1-ю гонку, Иваса и Бермэн на подиуме, лидеров сезона разделяет 1 очко

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Гонщик «МП Моторспорт» Деннис Хаугер выиграл первую гонку «Формулы-2» в Венгрии.

Хаугер захватил лидерство на старте и уверенно довел заезд до победы. Вторым финишировал пилот «ДАМС» Аюму Иваса, заработавший очко за лучший круг, третьим стал пилот «Премы» Оливер Бермэн.

Претендент на титул Тео Пуршер («АРТ») боролся за подиум, но увидел клетчатый флаг четвертым, его напарник Виктор Мартен стал седьмым, лидер сезона Фредерик Вести («Према») – десятым.

Пуршер сократил отставание от Вести до минимума – у Фредерика 135 очков, у Тео – 134. Лидеров преследуют Иваса (120), Бермэн (94) и Мартен (90).

Формула-2. Венгрия. Дуэн выиграл квалификацию, Мартен – 2-й, Вести – 3-й

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1 комментарий

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Павел Дуро
Какая скучная гонка. Прямо как будто ф1 посмотрел
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