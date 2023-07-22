Формула-2. Венгрия. Хаугер выиграл 1-ю гонку, Иваса и Бермэн на подиуме, лидеров сезона разделяет 1 очко

Гонщик «МП Моторспорт» Деннис Хаугер выиграл первую гонку «Формулы-2» в Венгрии.

Хаугер захватил лидерство на старте и уверенно довел заезд до победы. Вторым финишировал пилот « » Аюму Иваса, заработавший очко за лучший круг, третьим стал пилот «Премы» Оливер Бермэн.

Претендент на титул («АРТ») боролся за подиум, но увидел клетчатый флаг четвертым, его напарник Виктор Мартен стал седьмым, лидер сезона Фредерик Вести (« ») – десятым.

Пуршер сократил отставание от Вести до минимума – у Фредерика 135 очков, у Тео – 134. Лидеров преследуют Иваса (120), Бермэн (94) и Мартен (90).

Формула-2. Венгрия. Дуэн выиграл квалификацию, Мартен – 2-й, Вести – 3-й

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