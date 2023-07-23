«Макларен» впервые с 2012-го завоевал подиумы в двух гонках подряд

Теги Гран-при США Гран-при Великобритании Гран-при Венгрии Гран-при Бразилии Макларен Льюис Хэмилтон Дженсон Баттон Формула-1 Ландо Норрис Авто

«Макларен» во второй раз подряд успешно провел этап «Формулы-1».

Ландо Норрис стал вторым по итогам Гран-при Великобритании и Венгрии.

Команда из Уокинга впервые с 2012 года завоевала подиумы в двух гонках подряд. Тогда «Макларен» выиграл два заключительных этапа сезона: Льюис Хэмилтон стал сильнейшим в США, Дженсон Баттон – в Бразилии.

Норрис впервые в карьере завершил две гонки подряд в топ-3. Для британца подиум стал восьмым в «Ф-1». Второе место – повторение лучшего результата в карьере Ландо.

Ферстаппен выиграл седьмую гонку подряд, Норрис – на подиуме

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10 комментариев

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Kemal Gul
Эх, вот бы Макларен надолго задержался в топах и поборолся бы за чемпионство в следующих сезонах, как в старые-добрые времена! Мечты...
+9
-2
+7
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Kemal Gul
Ответ Великий Алонсо
Дисквалифицировать Макларен
Зачем ты удалил комментарий и написал точно такой же? Чтобы обнулить количество минусов? Так мы ещё накидаем)
+7
-1
+6
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swerh
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Отдохни 🖕
+7
-2
+5
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Максим Макеев
рад что начали возвращаться в форму
+4
-2
+2
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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
Дисквалифицировать Макларен
Не твой - вот и бесишься 🤣🤣🤣
+3
-1
+2
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Мадина Уйгурова
Ответ Kemal Gul
Эх, вот бы Макларен надолго задержался в топах и поборолся бы за чемпионство в следующих сезонах, как в старые-добрые времена! Мечты...
почему мечты? готовится новая аэротруба, обновление базы. если они при нынешних условиях очень хорошо попали в обновления, значит мечты могут стать реальностью
+2
-1
+1
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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mclaren-honda
Ответ Kemal Gul
Эх, вот бы Макларен надолго задержался в топах и поборолся бы за чемпионство в следующих сезонах, как в старые-добрые времена! Мечты...
в 2024 борьба за победы, в 2025 - за титул. Это план был объявлен ещё несколько лет назад. Тут над ним многие смеялись почему-то
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FaithDevotion
Ответ swerh
Отдохни 🖕
А что, тут вот это вот из псих. палаты снова начало чушь нести?)
0
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