«Макларен» впервые с 2012-го завоевал подиумы в двух гонках подряд

«Макларен» во второй раз подряд успешно провел этап «Формулы-1».

стал вторым по итогам и .

Команда из Уокинга впервые с 2012 года завоевала подиумы в двух гонках подряд. Тогда « » выиграл два заключительных этапа сезона: стал сильнейшим в США, Дженсон Баттон – в Бразилии.

Норрис впервые в карьере завершил две гонки подряд в топ-3. Для британца подиум стал восьмым в «Ф-1». Второе место – повторение лучшего результата в карьере Ландо.

Ферстаппен выиграл седьмую гонку подряд, Норрис – на подиуме

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