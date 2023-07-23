«Макларен» впервые с 2012-го завоевал подиумы в двух гонках подряд
«Макларен» во второй раз подряд успешно провел этап «Формулы-1».
Ландо Норрис стал вторым по итогам Гран-при Великобритании и Венгрии.
Команда из Уокинга впервые с 2012 года завоевала подиумы в двух гонках подряд. Тогда «Макларен» выиграл два заключительных этапа сезона: Льюис Хэмилтон стал сильнейшим в США, Дженсон Баттон – в Бразилии.
Норрис впервые в карьере завершил две гонки подряд в топ-3. Для британца подиум стал восьмым в «Ф-1». Второе место – повторение лучшего результата в карьере Ландо.
Ферстаппен выиграл седьмую гонку подряд, Норрис – на подиуме
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