Перес был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Венгрии Перес, неудачно выступивший в квалификации и стартовавший 9-м, в гонке сумел прорваться на 3-е место и финишировать на подиуме.

Ферстаппен выиграл седьмую гонку подряд, Норрис – на подиуме

22 комментария

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mrMassi
Для меня Ландо - гонщик дня.
+24
-3
+21
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artembabich666
Бред. Гонщик дня - Ландо Норрис, проведший идеальную гонку. Если брать прорывы, то у Рассела он более впечатляющий - с 18 по 6 место.
+20
-4
+16
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Фридрих Свинько
Голосующие в курсе, что он выступает за РБ?
+14
-2
+12
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Nadert@
Тактика Сережки. Просрать квалификацию. Объехать всех в гонке и гонщик дня. Для него и такой титул сойдет.
+11
-1
+10
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AgipTm
Ответ Мевин Магнуссен
Видимо у Переса монополия на эту награду. Как по мне Ландо провел гонку сильнее, учитывая износ шин у Макларена
да тот же Рассел с 18 места пробился не хуже..
+8
-1
+7
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Мевин Магнуссен
Видимо у Переса монополия на эту награду. Как по мне Ландо провел гонку сильнее, учитывая износ шин у Макларена
+8
-2
+6
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ЭЮЯ
не знаю, какой в этом смысл - давать гонщика дня человеку, который на доминирующей машине постоянно проваливает квалы, потом "героически" прорывается наверх, просто напомню, что Макс выиграл в прошлом году с 10 места, сегодня 30+с до второго места, а Перес даже не сразу за ним.
+5
0
+5
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Armeec1991
Ответ Grigpar
Норрис. Однозначно.
Норрис просто приехал на своём месте без особых проблем, как бы непривычно это ни звучало в отношении Макларена
+4
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Birdman
Макс в каждой гонке уничтожает днарей, но пилот гонки всегда кто-то другой.
+4
-2
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Grigpar
Норрис. Однозначно.
+4
-3
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sfairait
А чего не рб** машина дня? Оч странное голосование
+2
-1
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Максим Макеев
отлично катался сегодня
весьма жесткие обгоны
мне понравилось
+2
-1
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torolen
Норрис не хуже. Всё же надо ещё и по машине смотреть.
+3
-2
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Armeec1991
Рассел больше заслужил, с 18 места финишировал всего на 2 позиции ниже Льюиса с поулом на более требовательной чем у Переса машине
+4
-4
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d-kniga
Ура!!🔥 Чеко заслужил! ❤️ Но, надо признать, Ландо тоже красавчик! 👍
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Антон Якимцев
Лучший брит здесь и сейчас точно больше заслужил эту "награду", но пусть и дальше Серж получает этот утешительный приз.
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arspurs9
Это хорошая схема от Чеко. Валишь субботу, прорываешься в вс и лутаешь число обгонов с претендентством на гонщика дня.
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White Pardus
Ответ mrMassi
Для меня Ландо - гонщик дня.
не говори))) Я уже привыкаю к Нашим подиумам)
+2
-2
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Barca10fan
Ответ White Pardus
не говори))) Я уже привыкаю к Нашим подиумам)
тише, тише, не сглазь! я до сих не верю что смотрю не битву за топ-10 с переменным успехом. держим кулачки)
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Grigpar
Ответ Armeec1991
Норрис просто приехал на своём месте без особых проблем, как бы непривычно это ни звучало в отношении Макларена
Но у РБ все таки есть преимущество. Ну и на старте Норрис выиграл позицию.
Перес должен так то 2-м каждый раз приезжать. Запорол квалу.
+1
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