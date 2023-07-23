Перес был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Венгрии Перес, неудачно выступивший в квалификации и стартовавший 9-м, в гонке сумел прорваться на 3-е место и финишировать на подиуме.
Ферстаппен выиграл седьмую гонку подряд, Норрис – на подиуме
весьма жесткие обгоны
мне понравилось
Перес должен так то 2-м каждый раз приезжать. Запорол квалу.