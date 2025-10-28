  • Спортс
  Игрока «Зенита» Мостового пытались похитить, состав сборной России, слухи об альтернативной Олимпиаде в РФ, «Юве» уволил Тудора и другие новости
Игрока «Зенита» Мостового пытались похитить, состав сборной России, слухи об альтернативной Олимпиаде в РФ, «Юве» уволил Тудора и другие новости

1. Полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова пытались похитить в Санкт-Петербурге ради 10 миллионов рублей. Подозреваемых задержали, один из них заявил, что это была «инсценировка задержания», наниматель – пользователь под ником Сатанист в Telegram. СК РФ возбудил дела по трем статьям. Похищение пытался организовать студент-второкурсник из Петербурга, исполнители – студенты Морской академии. Суд на 2 месяца арестовал подозреваемых.

2. В FONBET КХЛ «Авангард» уступил «Металлургу» (1:4) – Ткачев забил в Омске и не праздновал гол. «Ак Барс» победил «Адмирал» в овертайме и продлил серию выигранных матчей до десяти. «Нефтехимик» обыграл «Барыс».

3. Объявлен расширенный состав сборной России на матчи с Перу и Чили в ноябре. Валерий Карпин вызвал Батракова, Кисляка, Соболева, Глушенкова, Сафонова, Головина, Умярова, Захаряна и других футболистов.

4. В заключительном матче 13-го тура Мир РПЛ «Ахмат» уступил «Сочи» (2:4) в Грозном. Команда Черчесова не побеждает месяц – 3 поражения и 2 ничьих в пяти последних матчах. А команда Осинькина ушла с последнего места в таблице.

5. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Сент-Луис» (6:3) и идет уже на 2-м месте на Востоке, Малкин набрал 1+1 и делит лидерство в гонке бомбардиров, Кросби достиг отметки 1700 очков (9-й игрок в истории лиги с таким достижением). В другом матче дня «Оттава» разгромила «Бостон» (7:2). 

6. Написали, что в России обсуждают проведение альтернативной Олимпиады. Позже стало известно, что Россия не планирует проводить альтернативную Олимпиаду-2026.

7. Фанату «Зенита» за баннер про министра спорта РФ Михаила Дегтярева на полгода запретили посещать соревнования: «Баннер «Сергей Семак – легенда футбола, Дегтярев – некомпетентное быдло» порочит честь и достоинство».

8. НБА. 51+14 от Маркканена помогли «Юте» одолеть «Финикс» в овертайме и другие результаты

9. Винисиус Жуниор выругался «Да ну на хрен» и говорил об уходе из «Реала» после замены в матче с «Барселоной», повторяя «Я уйду из команды, мне лучше уйти». В «Мадриде» недовольны реакцией бразильца и считают, что он должен уважать решение Хаби Алонсо, руководство не хочет повторения подобного.

В то же время «сливочные» не накажут вингера, так как считают, что ситуация между тренером и игроком урегулирована. Но сам Винисиус рассматривает возможность ухода из «Реала» летом, он считает, что Алонсо его недолюбливает, футболиста не устраивает игровое время.

10. «Ювентус» уволил Игора Тудора после 8-матчевой серии без побед. На замену хорвату рассматривают двух бывших тренеров «Зенита» – Лучано Спаллетти и Роберто Манчини.

11. Хачанов, Рублев, Бублик, Димитров, Коболли, Тьен, Риндеркнеш вышли во 2-й круг теннисного турнира в Париже, Микельсен выбыл.

12. Бывший полузащитник сборной Польши, «Локомотива», «Краснодара», «ПСЖ» и «Севильи» Гжегож Крыховяк объявил о завершении игровой карьеры в 35 лет.

13. «Атлетико» в гостях разобрался с «Бетисом» (2:0) в заключительном матче 10-го тура Ла Лиги. Команда Симеоне идет 4-й в таблице и отстает от лидирующего «Реала» на 8 очков, от «Барселоны» – на 3.

Цитаты дня:

Дзюба о Батракове: «Сказал ему: «Привет, крашеный!» В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя. Леша уже большой мастер, есть еще в нашей стране бриллиантики»

Виктор Гусев: «Падение СССР горячо приветствовал: оказалось, что это колосс на глиняных ногах. Коммунистическая идея вела в никуда. Горбачев – мой герой»

Инстасамка о рекламе нелегального букмекера: «Я понимала, что это ######, но была вынуждена взять эти деньги. У нас не было средств снимать квартиру»

Роднина о работе в Госдуме: «Я чувствую свою полезность, востребованность. Это непростая, но очень интересная работа»

Вероника Степанова: «Не надо альтернативных, параллельных и прочих «олимпиад» за госсчет!»

Льюис Хэмилтон о 8-м месте: «Это гонки. По крайней мере, заработал несколько очков»

Махачев готов драться с Топурией в Белом доме: «Какой бой будет больше, чем этот?»

Демар Дерозан о матче с «Лейкерс»: «46 штрафных против 18? Это безумие»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Последние новости
«Атлетико» победил «Бетис» – 2:0. Команда Симеоне 9 матчей подряд не проигрывает в Ла Лиге
вчера, 21:56
Президент Серии А о матче в Перте: «Интер» отклонил предложение по организационным причинам. Мы едем в Австралию не ради денег»
вчера, 21:15
«Ноттингем» хочет 100-120 млн фунтов за Андерсона. «МЮ» и «Ньюкаслу» интересен хавбек
вчера, 21:01
Мхитарян выбыл на месяц из-за травмы бедра. Он не сыграет в дерби с «Миланом» в ноябре
вчера, 20:50
Криминалист Игнатов о похитителях Мостового: «Действовали по-дилетантски – тоненько и не подготовлено. Такая операция занимает 2-3 секунды, а здесь борьба – кого-то тащат, кто-то отбегает»
вчера, 20:05Видео
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза разгромил «Аль-Батин», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» во вторник
вчера, 19:58
Хавбека «Динамо» Бабаева могут вызвать в сборную Азербайджана. Местная ассоциация ведет переговоры
вчера, 19:57
«Почему «Балтика» не может выиграть РПЛ, если «Лестер» выиграл АПЛ? Мы можем решать серьезные задачи». Защитник калининградцев Чивич о клубе
вчера, 19:52
«Фенербахче» Тедеско не проигрывает месяц: 5 побед и ничья. В сентябре писали о возможном увольнении экс-тренера «Спартака»
вчера, 19:47
Осинькин после 4:2 с «Ахматом»: «Небольшое удовлетворение проявляется. «Сочи» создавал моменты, держал борьбу – план на игру сработал»
вчера, 19:44