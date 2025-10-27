Попытка похищения Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы была «инсценировкой задержания», заявил один из подозреваемых. Наниматель – пользователь под ником Сатанист в Telegram

Задержанные при попытке похищения Андрея Мостового дали показания на допросе.

Ранее стало известно, что 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита », а также Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова, злоумышленники попытались запихнуть в машину , но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Сообщалось о задержании четверых исполнителей, целью были 10 млн рублей, половину из которых обещали непосредственно похитителям.

По данным источника, оперативники угрозыска и следователи задержали четверых молодых людей – исполнителей. Их наниматель — аноним из мессенджера Telegram. Целью были 10 млн рублей, половину из которых обещали непосредственно похитителям.

«Мне нужны были деньги, потому что у отца была операция... Мне предложил работу человек. Заработать денег спортсменам. Меня связали со Славой, он предложил работу. После этого мы начали с ним работать. Слава Сатанист. Я не знаю, кто это. Голоса ни разу не слышал, общались через мессенджер Telegram», – сказал на допросе один из задержанных.

Другой задержанный признался, что целью похищения было вымогательство денег.

«Наша цель была похитить человека и раскрутить его на деньги. Спросить банки, криптовалюту, биржу и перевести по реквизитам, которые нам скинули в Telegram», – признался подозреваемый.

По словам третьего задержанного, задание заключалось в «инсценировке задержания».