Попытка похищения Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы была «инсценировкой задержания», заявил один из подозреваемых. Наниматель – пользователь под ником Сатанист в Telegram
Ранее стало известно, что 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита», а также Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова, злоумышленники попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Сообщалось о задержании четверых исполнителей, целью были 10 млн рублей, половину из которых обещали непосредственно похитителям.
По данным источника, оперативники угрозыска и следователи задержали четверых молодых людей – исполнителей. Их наниматель — аноним из мессенджера Telegram. Целью были 10 млн рублей, половину из которых обещали непосредственно похитителям.
«Мне нужны были деньги, потому что у отца была операция... Мне предложил работу человек. Заработать денег спортсменам. Меня связали со Славой, он предложил работу. После этого мы начали с ним работать. Слава Сатанист. Я не знаю, кто это. Голоса ни разу не слышал, общались через мессенджер Telegram», – сказал на допросе один из задержанных.
Другой задержанный признался, что целью похищения было вымогательство денег.
«Наша цель была похитить человека и раскрутить его на деньги. Спросить банки, криптовалюту, биржу и перевести по реквизитам, которые нам скинули в Telegram», – признался подозреваемый.
По словам третьего задержанного, задание заключалось в «инсценировке задержания».