Ткачев забил «Авангарду» в Омске и не праздновал гол. Клуб расторг контракт с форвардом в межсезонье

Владимир Ткачев забил «Авангарду».

«Авангард » и «Металлург » (1:4, второй перерыв) проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ .

На 19-й минуте второго периода уральская команда реализовала большинство – Владимир Ткачев щелчком в касание отправил шайбу в ворота Никиты Серебрякова.

Форвард не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.

Ткачев в прошедшем межсезонье перешел в «Металлург» после того, как «Авангард» расторг контракт с хоккеистом. Агент игрока Шуми Бабаев утверждал, что Ткачева в команде не хотел видеть главный тренер Ги Буше.

Нападающий набрал 24 (3+21) балла в 20 матчах нынешнего сезона КХЛ.