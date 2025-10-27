Ткачев забил «Авангарду» в Омске и не праздновал гол. Клуб расторг контракт с форвардом в межсезонье
Владимир Ткачев забил «Авангарду».
«Авангард» и «Металлург» (1:4, второй перерыв) проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.
На 19-й минуте второго периода уральская команда реализовала большинство – Владимир Ткачев щелчком в касание отправил шайбу в ворота Никиты Серебрякова.
Форвард не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.
Ткачев в прошедшем межсезонье перешел в «Металлург» после того, как «Авангард» расторг контракт с хоккеистом. Агент игрока Шуми Бабаев утверждал, что Ткачева в команде не хотел видеть главный тренер Ги Буше.
Нападающий набрал 24 (3+21) балла в 20 матчах нынешнего сезона КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
