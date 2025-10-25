  • Спортс
  Чемпионат России. «Спартак» примет «Оренбург», ЦСКА против «Крыльев», «Локо» в гостях у «Акрона», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
Чемпионат России. «Спартак» примет «Оренбург», ЦСКА против «Крыльев», «Локо» в гостях у «Акрона», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 13-го тура.

В субботу «Спартак» примет «Оренбург», ЦСКА сыграет дома с «Крыльями Советов», «Локомотив» встретится в Саранске с «Акроном».

В воскресенье «Зенит» проведет домашний матч с «Динамо», «Краснодар» сыграет на своем поле с «Рубином».

Чемпионат России

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?3479 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
