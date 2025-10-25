Чемпионат России. «Спартак» примет «Оренбург», ЦСКА против «Крыльев», «Локо» в гостях у «Акрона», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 13-го тура.

В субботу «Спартак » примет «Оренбург », ЦСКА сыграет дома с «Крыльями Советов», «Локомотив » встретится в Саранске с «Акроном».

В воскресенье «Зенит » проведет домашний матч с «Динамо», «Краснодар» сыграет на своем поле с «Рубином».

Чемпионат России

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

