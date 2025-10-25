Чемпионат России. «Спартак» примет «Оренбург», ЦСКА против «Крыльев», «Локо» в гостях у «Акрона», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
В Мир РПЛ пройдут матчи 13-го тура.
В субботу «Спартак» примет «Оренбург», ЦСКА сыграет дома с «Крыльями Советов», «Локомотив» встретится в Саранске с «Акроном».
В воскресенье «Зенит» проведет домашний матч с «Динамо», «Краснодар» сыграет на своем поле с «Рубином».
Чемпионат России
13-й тур
25 октября 11:00, Лукойл Арена
25 октября 13:30, Ростов Арена
Не начался
25 октября 16:00, ВЭБ Арена
Не начался
26 октября 10:00, Мордовия Арена
26 октября 12:15, Совкомбанк Арена
26 октября 14:30, Газпром Арена
26 октября 16:45, Ozon Арена
27 октября 16:30, Ахмат-Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
