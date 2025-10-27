Суд арестовал на 2 месяца подозреваемых в попытке похищения хавбека «Зенита» Мостового и зятя депутата Госдумы Макарова
23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.
Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства.
Сегодня Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста.
Как сообщила судья Наталья Рябова, срок меры пресечения для всех фигурантов составляет два месяца и исчисляется с 26 октября. Заседание проходило в закрытом режиме.
