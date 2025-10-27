  • Спортс
  • «Да ну на хрен». Винисиус выругался и говорил об уходе из «Реала» после замены в класико, повторяя «Я уйду из команды, мне лучше уйти» (DAZN)
«Да ну на хрен». Винисиус выругался и говорил об уходе из «Реала» после замены в класико, повторяя «Я уйду из команды, мне лучше уйти» (DAZN)

Винисиус Жуниор заявил о желании покинуть «Реал» после замены в класико.

В воскресенье «Реал» обыграл «Барселону» в домашнем матче 10-го тура Ла Лиги (2:1).

Винисиус был заменен на 72-й минуте, вместо него на поле вышел Родриго. Вингер возмутился своей замене и с поля сразу ушел в раздевалку, не пожав руку Хаби Алонсо, но затем вернулся на скамейку после разговора с тренером вратарей «Реала» Луисом Льописом.

Как сообщает Marca со ссылкой на DAZN, узнав о замене, Винисиус выругался, сказав «a tomar por culo» (фраза используется для выражения разочарования, ее можно перевести как «к черту», «на хрен», «в задницу» – Спортс’‘).

По пути в раздевалку бразилец повторял: «Я уйду из команды... Я уйду, мне лучше уйти».

Истерика Винисиуса – из-за замены в класико. Так орал на своих

Винисиус о матче «Реала» и «Барсы»: «Это класико, много всего происходит. Стараемся сохранять баланс, но это не всегда возможно. Мы не хотим никого обижать»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
