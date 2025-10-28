«Атлетико» отстает от лидирующего «Реала» на 8 очков, от «Барселоны» – на 3. Команда Симеоне идет 4-й в Ла Лиге после 10 туров
«Атлетико» отстает от лидера Ла Лиги на 8 очков после 10 туров.
Сегодня мадридский клуб обыграл «Бетис» со счетом 2:0 в 10-м туре чемпионата Испании.
Команда Диего Симеоне занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков, и отстает от лидирующего «Реала» на 8 баллов. Вторую строчку занимает «Барселона» с 22 очками, третью – «Вильярреал» (20).
В следующем туре «Атлетико» встретится с «Севильей». Матч состоится 1 ноября.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
