«Атлетико» отстает от лидирующего «Реала» на 8 очков, от «Барселоны» – на 3. Команда Симеоне идет 4-й в Ла Лиге после 10 туров

«Атлетико» отстает от лидера Ла Лиги на 8 очков после 10 туров.

Сегодня мадридский клуб обыграл «Бетис » со счетом 2:0 в 10-м туре чемпионата Испании .

Команда Диего Симеоне занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков, и отстает от лидирующего «Реала » на 8 баллов. Вторую строчку занимает «Барселона » с 22 очками, третью – «Вильярреал» (20).

В следующем туре «Атлетико » встретится с «Севильей». Матч состоится 1 ноября.