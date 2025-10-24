  • Спортс
1

Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» примет «Севилью», «Реал» сыграет с «Барселоной» в воскресенье

В Ла Лиге пройдут матчи 10-го тура.

В пятницу «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Севилью».

В субботу «Валенсия» сыграет с «Вильярреалом».

В воскресенье «Реал Мадрид» встретится с «Барселоной».

В понедельник «Атлетико» в гостях проведет матч с «Бетисом».

Чемпионат Испании

10-й тур

Ла Лига Испания. 10 тур
25 октября 14:15, RCDE Стэдиум
Эспаньол
Не начался
Эльче
Ла Лига Испания. 10 тур
25 октября 16:30, Сан-Мамес
Атлетик
Не начался
Хетафе
Ла Лига Испания. 10 тур
26 октября 13:00, Сон Моиш
Мальорка
Не начался
Леванте
Ла Лига Испания. 10 тур
26 октября 17:30, Эль-Садар
Осасуна
Не начался
Сельта

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
