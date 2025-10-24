Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» примет «Севилью», «Реал» сыграет с «Барселоной» в воскресенье
В Ла Лиге пройдут матчи 10-го тура.
В пятницу «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Севилью».
В субботу «Валенсия» сыграет с «Вильярреалом».
В воскресенье «Реал Мадрид» встретится с «Барселоной».
В понедельник «Атлетико» в гостях проведет матч с «Бетисом».
10-й тур
24 октября 19:00, Реале Арена
25 октября 12:00, Монтиливи
25 октября 14:15, RCDE Стэдиум
25 октября 16:30, Сан-Мамес
25 октября 19:00, Месталья
26 октября 13:00, Сон Моиш
26 октября 15:15, Сантьяго Бернабеу
26 октября 17:30, Эль-Садар
26 октября 20:00, Кампо де Вальекас
27 октября 20:00, Ла Картуха
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
