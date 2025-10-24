Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» примет «Севилью», «Реал» сыграет с «Барселоной» в воскресенье

В Ла Лиге пройдут матчи 10-го тура.

В пятницу «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна примет «Севилью».

В субботу «Валенсия » сыграет с «Вильярреалом ».

В воскресенье «Реал Мадрид » встретится с «Барселоной».

В понедельник «Атлетико » в гостях проведет матч с «Бетисом».

