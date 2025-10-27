В России обсуждают проведение альтернативной Олимпиады (Odds)

В России рассматривают вариант с проведением альтернативных Олимпийских игр-2026.

Об этом сообщает портал Odds со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По данной информации, обсуждение инициативы вышло на первый план после того, как совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) решил не допускать россиян к Играм. Зимние соревнования должны пройти в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Возможность проведения альтернативных стартов рассматривается на эти же сроки.

Обсуждается идея с приглашением белорусских спортсменов, против которых также введены санкции на международной арене.

На данный момент на Олимпиаду-2026 в Милане квалифицировались только три россиянина в нейтральном статусе: ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.