Сафонов сыграет за «ПСЖ» в 3-м матче подряд – против «Меца». Шевалье – в запасе
Матвей Сафонов сыграет за «ПСЖ» в третьем матче подряд.
Матвей Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» третий раз подряд.
Российский вратарь с первых минут выйдет на игру против «Меца» в 16-м туре Лиги 1. Люка Шевалье попал в число запасных.
Ранее Сафонов принял участие в играх против «Ренна» (5:0) и «Атлетика» (0:0).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «ПСЖ»
