Сафонов сыграет за «ПСЖ» в 3-м матче подряд – против «Меца». Шевалье – в запасе

Матвей Сафонов сыграет за «ПСЖ» в третьем матче подряд.

Российский вратарь с первых минут выйдет на игру против «Меца » в 16-м туре Лиги 1. Люка Шевалье попал в число запасных.

Ранее Сафонов принял участие в играх против «Ренна» (5:0) и «Атлетика» (0:0).