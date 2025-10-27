У «Авангарда» 3 поражения в 4 последних матчах после 1:4 от «Металлурга». Команда Буше идет 4-й на Востоке

«Авангард» проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Ги Буше уступила «Металлургу » (1:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Это второе поражение подряд для «Авангарда » (ранее уступили «Северстали», 3:4 ОТ) и третье в четырех последних матчах.

На данный момент «Авангард» находится на четвертой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 25 баллов в 19 матчах.

В активе «Металлурга» четыре победы в пяти последних матчах. Команда тренера Андрея Разина лидирует в таблице Востока, набрав 32 балла в 20 матчах.