У «Авангарда» 3 поражения в 4 последних матчах после 1:4 от «Металлурга». Команда Буше идет 4-й на Востоке
«Авангард» проиграл второй матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Ги Буше уступила «Металлургу» (1:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Это второе поражение подряд для «Авангарда» (ранее уступили «Северстали», 3:4 ОТ) и третье в четырех последних матчах.
На данный момент «Авангард» находится на четвертой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 25 баллов в 19 матчах.
В активе «Металлурга» четыре победы в пяти последних матчах. Команда тренера Андрея Разина лидирует в таблице Востока, набрав 32 балла в 20 матчах.
