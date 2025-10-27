«Ювентус» уволил Тудора после 8-матчевой серии без побед

Игор Тудор уволен из «Ювентуса».

Клуб объявил об отставке хорватского специалиста. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Массимо Брамбилла, возглавляющий резервную команду «Ювентуса »

Тудор возглавлял «Ювентус» с марта 2025 года, минувшим летом контракт с тренером был продлен до 2027-го. В последнем матче под его руководством команда уступила «Лацио» со счетом 0:1, продлив серию без побед во всех турнирах до 8 матчей. В таблице Серии А «бьянконери» идут 8-ми, набрав 12 очков в 8 турах.