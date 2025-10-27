СК РФ возбудил дела по трем статьям по факту попытки похищения хавбека «Зенита» Мостового и зятя депутата Госдумы

По факту попытки похищения Андрея Мостового и Сергея Селегеня возбуждены дела.

Ранее стало известно, что 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита » попытались запихнуть в машину , но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года – утверждалось , что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства.

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а, в, г, з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), статьи 162 УК РФ (разбой), а также по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ (покушение на похищение человека)», – говорится в сообщении СК РФ.