Похищение хавбека «Зенита» Мостового и зятя депутата Госдумы пытался организовать студент-второкурсник из Петербурга, сообщили в МВД. Исполнители – студенты Морской академии

Похищение Андрея Мостового пытался организовать студент петербургского вуза.

Ранее стало известно, что 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину , но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Сообщалось о задержании четверых исполнителей, целью были 10 млн рублей, половину из которых обещали непосредственно похитителям. На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания», а также признались, что действовали по указанию пользователя под ником Сатанист в Telegram.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, организатором попытки похищения оказался студент-второкурсник одного из вузов Санкт-Петербурга. По данным следствия, 23 октября несколько человек пытались похитить Мостового, применяя насилие, но не довели свой умысел до конца «по не зависящим от них обстоятельствам».

Как сообщает Forbes со ссылкой на телеграм-канал Shot, отбиться от нападавших полузащитнику «Зенита » помог хоккеист Александр Гракун. У Сергея Селегеня, которого пытались похитить спустя два дня, злоумышленники потребовали 10 млн рублей. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший перевел им 210 000 рублей, пообещав, что остальные деньги привезет жена. Автомобиль злоумышленников был обнаружен и остановлен в результате оперативно-розыскных мероприятий на Морском проспекте. По данным источника, четверо задержанных в возрасте от 20 до 21 года являются студентами Морской академии Санкт-Петербурга.

Мостового пытались похитить перед игрой с «Динамо». Что известно