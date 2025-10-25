Ямаль взбесил «Реал», 899-й гол Овечкина, еще 2 медали Мельниковой на ЧМ, Клаудиньо не дискредитировал ВС РФ, бунт в клубе Садыгова и Юрана, акции «Урала» продаются и другие новости

1. Жарко перед класико: Ямаль заявил, что в «Реале» «жульничают и жалуются» , и напомнил про недавние 4:0 на «Бернабеу» . В «Мадриде» слова вингера «Барсы» вызвали возмущение , а Карвахаль намерен лично обсудить Ламином его заявления .

2. Ангелина Мельникова завоевала еще две медали на ЧМ по спортивной гимнастике: золото в опорном прыжке и серебро на брусьях. Всего у российской спортсменки три медали на турнире . Настоящая легенда !

3. МВД не выявило нарушения закона в словах Клаудиньо об органах власти и Вооруженных силах РФ. Депутат Дмитрий Свищев, обращавшийся в Генпрокуратуру, таким заключением доволен .

4. Игроки «Серик Беледиеспор» Туфана Садыгова и Сергея Юрана бойкотировали тренировку из-за задержки зарплат .

5. 50% акций «Урала» выставлено на продажу Свердловской областью по цене 1000 рублей за штуку. Приобрести их готов владелец медиафутбольного «СиндЕката» .

6. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Коламбус» (5:1), Овечкин набрал 1+1 , забив 2-й гол в сезоне (899-й в регулярках, 976-й с учетом плей-офф – в этом зачете до рекорда Гретцки осталось 40 шайб). «Нью-Джерси» победил «Сан-Хосе» (3:1), несмотря на 26 сэйвов Аскарова , и возглавил таблицу лиги с 7 победами подряд . Все результаты дня – здесь .

7. В отношении судьи Игоря Захарова, ударившего пешехода, заведено три административных дела . РФС объявил, что не будет назначать рефери на ближайшие матчи ФНЛ.

8. НБА. 31+20 от Янниса помогли «Милуоки» победить «Торонто», «Сан-Антонио» с 29+11+9 от Вембаньямы одолел «Новый Орлеан» в овертайме и другие результаты .

9. В КХЛ СКА забросил «Сочи» восемь шайб – вторая победа команды Игоря Ларионова за 10 последних игр. 19-летний Матвей Короткий сделал первый хет-трик в лиге. Все результаты дня – здесь .

10. Защитник «Трактора» Григорий Дронов дисквалифицирован на 5 матчей КХЛ за толчок судьи.

11. Японец Шун Сато лидирует после короткой программы на гран-при Китая по фигурному катанию. У девушек короткую выиграла Алиса Лью из США. Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс лидируют после ритм-танца, Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии выиграли короткую программу в парах .

12. Харри Кейн назван основным претендентом на получение «Золотого мяча» по версии Goal.com.

13. Россия занимает 4-е место в мире по объему букмекерского рынка .

14. Дмитрий Губерниев и Ольга Бузова записали совместный музыкальный трек к 10-летию «Матч ТВ».

Цитаты дня

Австрийский лыжник Фермойлен: «Когда Степанова тренируется в Рамзау, а потом пишет, как якобы ужасен Запад, я думаю: а зачем ты сюда приезжала?»

Руслан Нигматуллин: «С уважением отношусь к США и России и могу сказать, что дома всегда лучше. Вернулся с удовольствием – надеюсь, жить станет еще лучше в ближайшее время»

Дэнни Симпсон: «Роналду – лучший игрок мира, потому что умеет адаптироваться. Месси никогда не приходилось перестраивать столько аспектов игры»

Бухаров про «Зенит»: «Конвейер по убиванию российских футболистов. Сумасшедшие условия»

Гандри о самых популярных людях в России: «Путин – номер один, второй – Рамзан Кадыров, третий – Даудов»