41 очко Остина Ривза не спасло «Лейкерс» от поражения в матче с «Портлендом»
Остин Ривз снова отличился аномальной результативностью.
Форвард «Лейкерс» записал на свой счет 41 очко в матче с «Портлендом» (108:122).
Средняя результативность звезды «озерников» в 4 играх нового регулярного чемпионата – 34,0 очка. В прошлом сезоне Остин набирал 20,2 очка.
«Лейкерс» продолжают играть без травмированных Леброна Джеймса и Луки Дончича, команда имеет результат 2-2. В предыдущей встрече с «Сакраменто» Ривз записал на свой счет 51 очко.
Сегодня в активе Остина также 4 подбора, 5 передач и 3 перехвата при 6 потерях (13/22 с игры) за 39 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
