Фанату «Зенита» за баннер про Дегтярева на полгода запретили посещать соревнования: «Баннер «Сергей Семак – легенда футбола, Дегтярев – некомпетентное быдло» порочит честь и достоинство»

Суд наказал фаната «Зенита» за оскорбительный баннер в адрес Михаила Дегтярева.

На домашнем матче с «Ахматом» в рамках группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России болельщики петербуржцев вывесили оскорбительный баннер в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева. За это клуб оштрафовали на 500 000 рублей.

Сегодня было объявлено о наказании для болельщика, растянувшего баннер.

«Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Станислава Удальцова за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.31 КоАП РФ.

17.09.2025 с 20 час. 36 мин. до 20 час. 41 мин. Удальцов, находясь в секторе активной поддержки ФК «Зенит» стадиона «Газпром Арена », являясь зрителем футбольного матча турнира FONBET Кубок России сезона-2025/2026 между командами ФК «Зенит » (г. Санкт-Петербург) – ФК «Ахмат» (Чеченская Республика), с иным лицом растянул посторонний громоздкий предмет – баннер с текстом «Сергей Семак – легенда футбола, Дегтярев – некомпетентное быдло», порочащим честь и достоинство, оскорбляющим других лиц, а также направленным на унижение достоинства человека. Данный баннер был размещен на заградительном ограждении трибун в месте проведения официального спортивного соревнования, не имея разрешения на его размещение и не согласованного в установленном порядке с организатором спортивного соревнования.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 3 000 рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок 6 месяцев», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

