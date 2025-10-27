Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы пытались похитить в Петербурге ради 10 млн рублей. Подозреваемые задержаны («Фонтанка»)

Андрея Мостового пытались похитить в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Фонтанка», 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита », а также Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова, злоумышленники попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию.

По данным источника, оперативники угрозыска и следователи задержали четверых молодых людей – исполнителей. Их наниматель — аноним из мессенджера Telegram. Целью были 10 млн рублей, половину из которых обещали непосредственно похитителям.

Подозреваемых взяли с поличным, когда те катали по городу вторую жертву, требовали, чтобы Селегень перевел деньги на криптовалютный кошелек, заставляли звонить родным. Но те сразу же связались с правоохранительными органами.