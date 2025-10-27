  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы пытались похитить в Петербурге ради 10 млн рублей. Подозреваемые задержаны («Фонтанка»)
Видео
192

Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы пытались похитить в Петербурге ради 10 млн рублей. Подозреваемые задержаны («Фонтанка»)

Андрея Мостового пытались похитить в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Фонтанка», 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита», а также Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова, злоумышленники попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию.

По данным источника, оперативники угрозыска и следователи задержали четверых молодых людей – исполнителей. Их наниматель — аноним из мессенджера Telegram. Целью были 10 млн рублей, половину из которых обещали непосредственно похитителям.

Подозреваемых взяли с поличным, когда те катали по городу вторую жертву, требовали, чтобы Селегень перевел деньги на криптовалютный кошелек, заставляли звонить родным. Но те сразу же связались с правоохранительными органами.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Фонтанка»
logoАндрей Мостовой
деньги
logoЗенит
Государственная дума
происшествия
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Мостовой о словах Карпина про его вес: «Раздувают какой‑то конфликт, ничего нет. Нормальные отношения, совсем не обижаюсь. Посчитал меня толстым – и ладно»
вчера, 21:12
Семак о падении Мостового перед голом «Динамо»: «Был фол, на мой взгляд. Нужно игрока сзади ударить со всей силы, чтобы он упал? Он падает, ВАР не вмешивается – зачем тогда он нужен?»
вчера, 20:46
Андрей Мостовой о показе матча «Зенит» – «Динамо» вместо класико: «Понимал, что мы сместили Ямаля и Мбаппе Тюкавиным и Мостовым. Нет разницы вообще»
вчера, 19:22
Главные новости
«Реал» выиграл класико, «Зенит» сильнее «Динамо», Норрис стал 1-м в Мексике и возглавил «Ф-1», поражения «Ювентуса» и «Ман Сити», Петросян и Кондратюк победили в Магнитогорске и другие новости
сегодня, 06:10
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Бетиса»
сегодня, 05:58
Чемпионат России. «Ахмат» сыграет с «Сочи»
сегодня, 05:11
Дркушич о 2:1 с «Динамо»: «Не понял, почему были отменены красная карточка и гол, но главное, что «Зенит» выиграл»
сегодня, 04:59
Бурруль о судействе Сото Градо в класико: «Если не считать спорные моменты, отработал хорошо, спокойно»
сегодня, 04:44
Лещук предпочитает аудиокниги: «Лучше воспринимаю, когда слушаю. Не хватает концентрации и интереса долго читать»
сегодня, 04:20
Шпилевский про 0:0: «Пари НН» феноменально нейтрализовал сильные стороны «Балтики» и заслужил больше, чем одно очко»
сегодня, 04:00
Талалаев про 0:0 с «Пари НН»: «Когда команды меняют по 4–5 игроков, ждать качественного футбола не приходится. Восемь ударов — ноль в створ. Мои пацаны, работяги простецкие, вышли и поборолись»
сегодня, 03:29
Новый футбольный квиз в стиле известной передачи из вашего детства: попробуйте сыграть!
сегодня, 03:00Тесты и игры
Тудор после 3 поражений подряд с общим счетом 0:4: «Юве» в сложной ситуации. Нам всегда чего-то не хватает. Доходим до штрафной, но не можем забить»
сегодня, 02:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» вернулся в Москву из Саранска в 2 часа ночи. Задержка вылета была связана с аккумулятором в самолете
11 минут назад
Шпилевский о новичке «Пари НН» Сарфо: «До «Ариса» он играл в Африке, можно сказать, за килограмм картошки. Нуждаемся в таких ребятах»
26 минут назад
Ловчев назвал Вендела лучшим легионером РПЛ: «Только он выделяется. Когда были Малком и другие – они были сильнее всех на голову»
48 минут назад
«Бетис» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:36
Мюллер забил «Далласу», продлив голевую серию до 4 матчей. У хавбека «Ванкувера» 8+3 в 8 играх МЛС с учетом плей-офф
сегодня, 05:51
«Ахмат» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 05:35
Защитник «Оренбурга» Ведерников о 14-м месте: «Выберемся без переходных матчей за счет коллектива, тренера, всего клуба, уверен»
сегодня, 05:25
«Арсенал» лидирует по голам (11) со стандартов в сезоне АПЛ. У «Челси» 2-й результат – 9 мячей
сегодня, 03:46
Рахимов о 0:1 с «Краснодаром»: «Рубин» показал хороший футбол и не заслужил поражения. Два раза попали в перекладину»
сегодня, 03:15
Тренер «Вулвс» Перейра поругался с фанатами на стадионе после поражения от «Бернли». Болельщики скандировали «Тебя уволят утром!»
вчера, 21:46