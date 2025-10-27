  • Спортс
81

Виктор Гусев: «Падение СССР горячо приветствовал: оказалось, что это колосс на глиняных ногах. Коммунистическая идея вела в никуда. Горбачев – мой герой»

Виктор Гусев высказался о распаде СССР и назвал Михаила Горбачева своим героем.

– Сложное было время. Но я им дико проникся. Потому что сам ходил защищать Ельцина на баррикады.

Мы и мечтать не могли, что когда-то будет покончено с коммунистической идеей, ведущей совершенно в никуда. Но вдруг оказалось: Союз – это такой колосс на глиняных ногах. Его падение я горячо приветствовал.

Другое дело, что эйфория – от распада Советского Союза как призрака мрачного прошлого – была не только у меня, но и у политиков. А вместо этого им нужно было сохранить единство славянских государств: России, Украины, Белоруссии. И иначе разговаривать с Западом: отказываясь от чего-то в большой политике, гарантировать и себе тоже что-то.

– От чего отказывались?

– Падение Берлинской стены – это было прекрасно, Михаил Горбачев – вообще мой герой. Но мы выбрали слишком демократичный подход, шли на гигантские уступки.

Стоило сказать, например: «Распускайте НАТО. Варшавского договора нет – почему должен остаться ваш блок?» А мы нормальных условий себе не выбили, – сказал комментатор.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
logoВиктор Гусев
история
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoсборная СССР
logoБорис Ельцин
