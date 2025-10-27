Париж (ATP). 1-й круг. Рублев сыграет с Фернли, Хачанов – с Куинном, Бублик встретится с Попыриным, Димитров – с Мпетши Перрикаром
Андрей Рублев сыграет с Джейкобом Фернли в первом круге в Париже.
Карен Хачанов встретится с Итаном Куинном.
Сетка турнира здесь.
Rolex Paris Masters
Париж, Франция
27 октября – 2 ноября 2025
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 6 128 940 евро
Крытые корты, хард
Первый круг
