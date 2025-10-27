20

Демар Дерозан о матче с «Лейкерс»: «46 штрафных против 18? Это безумие»

Защитник «Сакраменто» был обеспокоен разницей в бросках с линии.

«Это безумие. 46 штрафных против 18? И нам пришлось умолять за большинство из наших. Это удручает. Особенно когда мы выходим на площадку, играем усердно, пытаемся бороться. Создавалось впечатление, что нам свистят фолы, но на другом конце площадки, когда мы пытаемся играть агрессивно, ничего в нашу пользу. Временами это угнетает, особенно когда ты пытаешься разыграться... 46 штрафных бросков – это безумие. Это безумие», – повторил защитник «Кингс».

Дерозан сказал, что за свои 17 лет в НБА он никогда не был участником подобной игры. 46 штрафных бросков, выполненных «Лейкерс» в этом матче, стали десятым показателем среди всех команд за последние три сезона, а 22 броска с линии Остина Ривза – шестым показателем среди всех игроков за тот же период.

