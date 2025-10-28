2

«Питтсбург» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет на 2-м месте на Востоке

«Пингвинс» обыграли «Сент-Луис» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ

Победа стала для команды под руководством Дэна Мьюза 5-й в 6 последних матчах. 

Пенсильванцы набрали 15 очков в 10 играх и занимают текущее 2-е место в Восточной конференции, уступая лишь «Нью-Джерси» (16 очков в 9 играх). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
