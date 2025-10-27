Батраков, Кисляк, Соболев, Глушенков, Сафонов, Головин, Умяров и Захарян – в расширенном составе сборной на матчи с Перу и Чили

Объявлен расширенный состав сборной России на матчи в ноябре.

В список вошли 39 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ »), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Максим Бориско («Балтика»), Антон Митрюшкин («Локомотив»).

Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо»), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все – ЦСКА), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»).

Полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба – «Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров ( «Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все – «Локомотив»), Константин Кучаев («Ростов»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

Нападающие: Иван Сергеев («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Александр Соболев («Зенит»).

В ноябре сборная России проведет товарищеские матчи с командами Перу и Чили. Встречи пройдут, соответственно, 12 и 15 ноября.