«Реал» не накажет Винисиуса за реакцию на замену в класико. В клубе считают, что ситуация между Алонсо и игроком урегулирована

Винисиуса не накажут за возмущение заменой в класико.

В воскресенье «Реал» обыграл «Барселону» в домашнем матче 10-го тура Ла Лиги (2:1).

Винисиус был заменен на 72-й минуте, вместо него на поле вышел Родриго. Вингер возмутился своей замене и с поля сразу ушел в раздевалку, не пожав руку Хаби Алонсо , но затем вернулся на скамейку после разговора с тренером вратарей «Реала » Луисом Льописом. Уходя на замену, бразилец ругался и повторял : «Я уйду из команды, мне лучше уйти».

По данным Marca, «Реал» не оштрафует Винисиуса и не накажет иным способом. Руководство клуба считает, что это дело Алонсо и Винисиуса.

Кроме того, в клубе считают ситуацию урегулированной, так как после матча тренер и игрок, как и остальная команда, пожали друг другу руки и отпраздновали победу вместе.

В то же время сообщалось , что в «Реале» недовольны реакцией Винисиуса на замену в класико и считают, что он должен уважать решение Алонсо, руководство не хочет повторения подобного.

