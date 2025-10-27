«Реал» не накажет Винисиуса за реакцию на замену в класико. В клубе считают, что ситуация между Алонсо и игроком урегулирована
В воскресенье «Реал» обыграл «Барселону» в домашнем матче 10-го тура Ла Лиги (2:1).
Винисиус был заменен на 72-й минуте, вместо него на поле вышел Родриго. Вингер возмутился своей замене и с поля сразу ушел в раздевалку, не пожав руку Хаби Алонсо, но затем вернулся на скамейку после разговора с тренером вратарей «Реала» Луисом Льописом. Уходя на замену, бразилец ругался и повторял: «Я уйду из команды, мне лучше уйти».
По данным Marca, «Реал» не оштрафует Винисиуса и не накажет иным способом. Руководство клуба считает, что это дело Алонсо и Винисиуса.
Кроме того, в клубе считают ситуацию урегулированной, так как после матча тренер и игрок, как и остальная команда, пожали друг другу руки и отпраздновали победу вместе.
В то же время сообщалось, что в «Реале» недовольны реакцией Винисиуса на замену в класико и считают, что он должен уважать решение Алонсо, руководство не хочет повторения подобного.
«Да в жопу! Я ухожу из команды!» Истерика Винисиуса из-за замены в класико: так орал на своих